Efí Bank abre 90 vagas de emprego home office com semana de trabalho de 4 dias; veja os requisitos Contratações serão feitas até o fim do ano no regime home office para diversas áreas, como tecnologia, marketing e comercial

Gerente de Negócios, Analista de Políticas e Modelagem de Cobrança e Analista de Pricing são algumas das vagas que serão ofertadas pela Efí Bank no regime de trabalho remoto (Morsa Images/Getty Images)