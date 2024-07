Educação técnica em SP: estado vai ampliar de 71,9 mil para 170 mil vagas no ensino técnico em 2025

Em 2025 haverá mais vagas para ensino técnico no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) o estado deve ampliar das atuais 1.393 escolas estaduais para 1.911 que irão ofertar o ensino técnico em 2025.

Neste ano, 71,9 mil alunos estão matriculados nesse modelo e o número pode crescer para 170 mil matriculados no próximo ano. A medida visa impulsionar a entrada dos estudantes no mercado de trabalho.

“Um relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) publicado no ano passado aponta que a educação profissional é essencial para o desenvolvimento do Brasil. Aqui em São Paulo, estamos caminhando para oferecer ao estado e ao país estudantes formados em áreas importantes para o desenvolvimento econômico e valorização desses mesmos alunos”, afirma o Renato Feder, secretário da Educação.

Quem poderá fazer o curso técnico?

As 170 mil matrículas previstas para o próximo ano letivo contemplam os estudantes que estarão na 2ª e 3ª série do Ensino Médio, período dedicado aos aprofundamentos previstos no Novo Ensino Médio.

Além do número de vagas, a Secretaria da Educação afirma que mais cidades terão a oferta de ensino técnico na rede — dos atuais 349 municípios, a expectativa é de chegar em 463 cidades, um aumento de 32,6%. Em 2022, o técnico era oferecido a alunos de 161 cidades paulistas.

Quais serão os cursos ofertados?

Para o próximo ano, serão ofertados os mesmos nove cursos da grade da Educação (administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas), além das turmas com aulas nos centros do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

“O bom funcionamento dessas turmas gerou confiança na rede e, agora, teremos uma participação maior em todas as diretorias de ensino”, afirma o coordenador pedagógico da Educação, Daniel Barros.

Estágio para alunos do ensino técnico

A possibilidade de ampliação do ensino técnico em todo o estado, com a consulta à rede, acontece ao mesmo tempo em que a Educação aguarda a aprovação, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), do projeto de lei para a criação de um programa exclusivo de estágio. O objetivo do projeto é inserir os jovens matriculados no Programa Educação Profissional Paulista no mercado de trabalho e valorizar os estudantes do Ensino Médio.

A proposta da Seduc-SP visa oferecer aos estudantes complementação do ensino e da aprendizagem, e prevê o pagamento de bolsas mensais de R$ 800 a estagiários que frequentam os cursos na área de tecnologia oferecidos no itinerário formativo de Ensino Médio Técnico, de ciência de dados e desenvolvimento de sistemas. Para os demais cursos, a expectativa da Educação é um pagamento mensal de R$ 650. Para todos os estudantes selecionados, a bolsa será paga por quatro horas de jornada de atividades de estágio diárias — 20 horas semanais. A expectativa é que o programa alcance 30 mil estudantes estagiários em 2025.

A bolsa-auxílio será paga pela Educação por um período de seis meses, assim como o seguro contra acidentes pessoais dos estudantes. As empresas parceiras deverão fornecer auxílio transporte aos estudantes e dispor de profissional que atuará como supervisor do estágio, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico da Seduc-SP. Após um período de estágio de seis meses no programa estadual, os estudantes concluintes do Ensino Médio poderão ter seus contratos de estágio assumidos pelas empresas.

Seleção para professores

Nas escolas estaduais, as aulas são ministradas por professores contratados pela Seduc-SP e em alguns casos por professores do Centro Paula Souza, nas cidades onde há Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), ou da Fiec (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura), escola técnica municipal de Indaiatuba que atende escolas e municípios das cidades do entorno.

Para atender a nova demanda, a Secretaria da Educação está com inscrições abertas no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores do Itinerário de Formação Técnica Profissional do Ensino Médio. As inscrições podem ser feitas até 5 de agosto no site do Seduc-SP.

Na inscrição, o candidato deve escolher uma Diretoria de Ensino de sua preferência dentre as 91 regionais de todo o estado para sua eventual alocação. Deverá também indicar um Eixo de Prova, de acordo com os cursos em que pretende lecionar. A taxa de inscrição é de R$ 49.

A remuneração dos professores selecionados é de R$ 5.300 para jornada de 40 horas semanais e de R$ 3.312,50 para jornada de 25 horas semanais. Para 2025, devem ser contratados cerca de 3.000 profissionais. As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 29 de setembro.