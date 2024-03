Edital para a Polícia Militar de SP é publicado com 2.700 vagas e salário inicial de R$ 4.852

Foi publicado o edital para o concurso da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), com 2.700 vagas de nível médio para o cargo de soldado. Os aprovados terão remuneração inicial de R$ 4.852,21.

Apesar de ser um concurso estadual, com lotação no estado de São Paulo, a PM-SP começou aplicar provas em diversas capitais em 2023, e seguirá o mesmo formato neste novo concurso, com provas em 37 municípios paulistas e mais 14 capitais brasileiras:

Belo Horizonte (MG),

Brasília (DF),

Campo Grande (MS),

Cuiabá (MT),

Curitiba (PR),

Florianópolis (SC),

Fortaleza (CE),

Goiânia (GO),

Manaus (AM),

Porto Alegre (RS),

Recife (PE),

Rio de Janeiro (RJ),

Salvador (BA),

Vitória (ES).

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal Exame Empreenda

Quais são os requisitos?

Os pré-requisitos para o concurso são:

Idade mínima de 17 anos e máxima de 30, exceto para quem já é policial,

Estatura mínima de 1,55 para mulheres e 1,60 para homens,

Ter Carteira Nacional de Habilitação entre as categorias B e E.

De acordo com o edital, o concurso vai contar com prova objetiva, dissertativa, teste de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação de idoneidade e de documentos. Ainda segundo o documento, quem tirar 50% da nota na prova objetiva terá a redação corrigida, e os 15 mil melhores colocados seguirão para as próximas etapas.

O que mudou com a nova banca?

“Esse é um concurso sempre muito previsível, com duas provas por ano e historicamente organizado pela Vunesp, mas, nesta edição, a FGV será a organizadora, o que preocupou muitos candidatos que já estavam se preparando”, diz Érico Palazzo, coordenador de Carreiras Policiais do Gran, que reforça que não é preciso o candidato se preocupar.

“Segundo o edital, o conteúdo programático é o mesmo das edições anteriores, que inclui basicamente todas as matérias do ensino médio, além de atualidades, noções de informática e de administração pública.”

Mesmo sendo considerado um conteúdo extenso, o professor afirma que trata-se de um conteúdo que já estamos habituados e, apesar de incluir quase todas as matérias do ensino médio - com exceção de química, física e biologia -, ele traz as partes mais básicas das matérias e não é um conteúdo complexo.

Dicas para a prova

Na parte de atualidades, a recomendação de Palazzo é que o candidato fique atento ao noticiário e esteja bem-informado sobre os acontecimentos recentes (dos últimos seis meses) que podem estar ligados ou não à segurança pública.

“Questões como a fuga dos presídios federais e até mesmo a Guerra da Ucrânia podem aparecer”, diz Palazzo que reforça que a parte de Noções de Administração Pública inclui, basicamente, uma parte de Direito Constitucional, a constituição do estado de São Paulo e a Lei de Acesso à informação.

Um ponto de atenção, segundo o professor, é que o candidato não vai encontrar questões da PM SP realizadas pela FGV, então ele vai ter que pegar questões da Vunesp para ajudar nessa preparação, mas vendo também questões anteriores da FGV das matérias que cairão no concurso para entender a forma e o perfil de cobrança da banca.

Uma atenção especial para o Teste de Aptidão Física. Nessa fase a PM-SP costuma reprovar muito. “Tanto que é um dos mais exigentes das polícias militares do país”, diz o professor sugere que o candidato não negligencie a preparação física e já comece a incluí-la em sua rotina gradativamente.

Outro ponto positivo do concurso, segundo o especialista, é que a corporação faz dois concursos por ano. “Isso quer dizer que o aluno pode estar estudando para o concurso atual e, ao mesmo tempo, ele estará se preparando para o próximo concurso, já que a PM-SP tem a tradição de manter o conteúdo programático. Ou seja, se o aluno não for bem nessa, em alguns meses ele terá mais uma oportunidade”.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas de 1º de abril a 8 de maio, exclusivamente no site da banca organizadora, a FGV, que é a grande novidade do concurso, que há muitos anos vem sendo organizado pela Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 85,00.

Inscreva a sua empresa no maior anuário de empreeendedorismo do país, o Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024