Edital do concurso para o TRT-15 é divulgado hoje; inscrições começam no próximo dia 9

O edital do concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) foi divulgado nesta quinta-feira, 5. As inscrições para o certame começam na próxima segunda-feira, 9.

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), há vagas para o cadastro reserva dos cargos de Analista e Técnico Judiciário, com remunerações iniciais que chegam a R$ 16.035,75.

Como se inscrever no concurso do TRT-15

As inscrições estarão abertas entre os dias 9 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025, com taxas de R$ 110,00 para o cargo de Analista Judiciário e R$ 90,00 para Técnico Judiciário[/grifar] e devem ser feitas no site da FCC.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 30 de março de 2025, nas cidades de Campinas, Bauru, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Cargos e áreas contempladas

O concurso oferece cadastro reserva para diversas especialidades. Para o cargo de Analista Judiciário, há vagas nas áreas Administrativa, Judiciária e de Apoio Especializado, com especialidades como Engenharia, Medicina, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação e outras.

Já para o cargo de Técnico Judiciário, as áreas contempladas são Administrativa e Apoio Especializado, com especialidades em Tecnologia da Informação, Enfermagem do Trabalho e Agente da Polícia Judicial.

Os candidatos devem observar os requisitos específicos para cada cargo. Por exemplo, a área Judiciária exige formação em Direito, enquanto as especialidades de Engenharia requerem graduação e registro no órgão de classe correspondente.

Salários e benefícios

Os salários iniciais variam conforme o cargo:

Analista Judiciário: R$ 13.994,78

Técnico Judiciário: R$ 8.529,65

Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial: R$ 16.035,75, já considerando a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) no valor de R$ 1.243,91.

A carga horária semanal para todos os cargos é de 40 horas.

Etapas do concurso

Os candidatos passarão pelas seguintes etapas:

Prova objetiva: eliminatória e classificatória, com questões de conhecimentos básicos e específicos.

Prova discursiva: eliminatória e classificatória, com redação ou estudo de caso, dependendo do cargo.

Prova prática: apenas para o cargo de Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial, com caráter habilitatório.

As provas serão realizadas em dois turnos

Manhã: para os cargos de Técnico Judiciário.

Tarde: para os cargos de Analista Judiciário.

Por que se inscrever?

O concurso do TRT-15 é uma oportunidade para profissionais de diversas áreas ingressarem no serviço público, com salários atrativos e a estabilidade oferecida pelo regime estatutário. Além disso, a variedade de especialidades permite que candidatos de diferentes formações possam participar.