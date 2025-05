Edital do concurso do TCU para nível médio é publicado; salário inicial é de R$ 15 mil

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou nesta sexta-feira, 23, o edital do concurso público que oferece 60 vagas para o cargo de técnico federal de controle externo, voltado a candidatos com ensino médio completo.

Do total, 40 vagas são para contratação imediata e 20 para cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 15.128,26, com jornada de 40 horas semanais.

O regime de contratação será estatutário, garantindo estabilidade aos aprovados. As inscrições poderão ser feitas de 30 de maio a 17 de junho, exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora da seleção.

A taxa de inscrição é de R$ 70, mas candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão pedir isenção.

O concurso terá duas fases: provas objetivas e discursiva, previstas para 3 de agosto, em Brasília (DF), e um curso de formação obrigatório para os aprovados na primeira etapa. A prova objetiva contará com 120 itens no formato “certo ou errado”, divididos entre conhecimentos básicos e específicos.

A prova objetiva valerá até 60 pontos, sendo necessário: nota superior a 10 pontos em conhecimentos básicos, inferior a 21 pontos em conhecimentos específicos e no mínimo 36 pontos no total para aprovação. Já a prova discursiva, com valor total de 30 pontos, será corrigida para os 290 melhores candidatos, considerando também cotas para negros e pessoas com deficiência.

O curso de formação, de caráter eliminatório, terá pelo menos 60 horas e será ministrado pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC), em Brasília.

Conhecimentos básicos exigidos incluem língua portuguesa, língua inglesa, matemática financeira, controle externo, administração pública e diversos ramos do direito, como constitucional, administrativo, civil, processual civil e sistema normativo anticorrupção.

Já os conhecimentos específicos envolvem estatística, análise de dados e os mesmos ramos do direito listados na parte básica.

O TCU reforça que a participação no curso de formação é obrigatória para a nomeação e posse no cargo, cuja função principal é atuar no controle externo da administração pública federal.