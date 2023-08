Economia Verde: crescem vagas para trabalhar pelo meio ambiente em mercado onde Brasil é referência

Dono de uma riqueza incomparável de recursos naturais, o Brasil é reconhecido como uma das maiores potências ambientais de todo o mundo. Há quem diga que, nas próximas décadas, o país estará para o meio ambiente como o Vale do Silício está para a tecnologia hoje. Desse reconhecimento, porém, tem despontado um título ainda mais surpreendente para o país: o de maior promessa da Economia Verde.

Neste novo modelo econômico, mais consciente e responsável do ponto de vista ambiental e social, o Brasil é protagonista. Para se ter uma ideia, o país lidera o setor de energias renováveis na América Latina, tem potencial para encabeçar a descarbonização do mundo e é apontado como o principal polo de produção do “combustível do futuro”, o hidrogênio verde.

Como resultado, o cenário é altamente oportuno para trabalhar: até 2030, é esperado que a nova Economia Verde gere um aumento de R$ 2,8 trilhões no PIB brasileiro, abrindo 15 milhões de novos empregos na América Latina e Caribe, sendo 7,1 milhões só no Brasil. Os números são de um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Série gratuita da EXAME com direito a certificado prepara profissionais para agarrar oportunidades na Economia Verde

Brasil: as oportunidades no país ideal para a revolução verde

Hoje, o Brasil já responde por 10% de todos os empregos verdes no mundo, figurando entre os maiores empregadores da indústria solar, hidrelétrica, eólica e de biocombustíveis.

“O potencial do trabalho verde no Brasil é enorme, seja pelo tamanho da economia ou pelo fato de ser o lar de ecossistemas dos mais relevantes do planeta, rico em recursos naturais e biodiversidade”, afirma Oliver Azuara, economista sênior da divisão de Mercados de Trabalho e Seguridade Social do BID.

Mas se engana quem pensa que esse mercado se restringe a oportunidades somente para profissionais técnicos. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), as áreas de agronomia, arquitetura, administração, ciências, comercial, direito, economia, engenharia e projetos são algumas das mais demandadas na nova economia.

Os salários nesse mercado também não deixam a desejar. De acordo com o Guia Salarial 2023 da Robert Half, a remuneração média na área varia entre R$ 18 mil e R$ 25 mil para posições de liderança, como gerente de sustentabilidade ou head de ESG.

De olho no crescimento desse cenário e a fim de contribuir com a formação de profissionais interessados nele, a EXAME está preparando a série especial Carreira na Economia Verde. Em 4 episódios virtuais e gratuitos, o treinamento promete revelar o mapa para construir uma carreira alinhada às demandas da Economia Verde, seja qual for a sua idade, área de formação ou atuação.

Os episódios irão ao ar entre os dias 21 e 29 de agosto e serão apresentados pela diretora de ESG da EXAME, Renata Faber. Para acompanhar, basta clicar no botão abaixo e preencher um formulário de inscrição na página oficial da série.

Inscreva-se gratuitamente e acompanhe os episódios da série Carreira na Economia Verde