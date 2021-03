Ebanx lança programa de estágio exclusivo para pessoas negras

O unicórnio de pagamentos Ebanx anunciou seu primeiro programa de estágio feito exclusivamente para pessoas negras. Desenvolvido em parceria com a consultoria de RH Eureca, o processo seletivo está com inscrições abertas até o dia 25 de março e busca estudantes para as áreas de comercial, finanças, marketing, produto e pessoas.

Podem se inscrever estudantes do ensino técnico ou superior, residentes de Curitiba, que se declarem pretos ou pardos. Todos que participarem da seleção terão acesso a conteúdos exclusivos sobre o Ebanx e o mercado de trabalho no geral.

Segundo Daniele Fonseca, líder global de recursos humanos do Ebanx, o programa de estágio faz parte da meta da empresa de aumentar em até quatro vezes o número de pessoas negras no quadro de funcionários da companhia até 2023. "Queremos criar uma empresa cada vez mais inclusiva e plural, com diversidade de pensamentos e ideias, e que este movimento extravase e gere impactos positivos na sociedade como um todo", afirma a executiva.

Além do programa de estágio, a companhia iniciou um plano de abertura de vagas de liderança exclusivas para pessoas negras. Na primeira fase, a empresa busca profissionais para a área de tecnologia, mas o objetivo é levar a iniciativa para os outros departamentos ao longo do ano.

"A jornada da diversidade e inclusão é um caminho de aprendizado constante, e sabemos que temos muito a aprender. A ideia é que as vagas específicas e o programa de estágio sejam dois dos motores para promovermos essa mudança", diz Fonseca.

A iniciativa do Ebanx vem na esteira de uma série de programas de trainee para negros que causaram alvoroço em 2020, como os do Magazine Luiza e da Bayer. Como mostrou reportagem da EXAME, as empresas já sentiram diferença em apenas uma edição do programa. No trainee do Magalu do ano passado, foram 19 participantes negros aprovados. Nas 15 edições anteriores do programa, que formaram 250 trainees, apenas 10 eram negros.

O ano do Ebanx

O Ebanx, que ganhou projeção nacional ao atingir o valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares em 2019, começou o ano de 2020 com o pé direito, intermediando o pagamento entre mais de 50 milhões de compradores a mais de 1.000 sites de empresas internacionais e nacionais.

Todas as projeções otimistas para o ano foram por água abaixo quando chegou a pandemia em março. Grandes clientes da companhia, como Uber e Airbnb, viram sua receita diminuir drasticamente com as medidas de isolamento social, o que prejudicou a operação da empresa curitibana.

Em maio, diante da enorme incerteza sobre a velocidade de recuperação do mercado, a empresa anunciou algumas medidas para se proteger da crise. Os sócios pausaram os planos de expansão da frente de maquininhas, demitiram 62 dos 789 funcionários, diminuíram os bônus relativos ao segundo trimestre e adotaram o plano de redução salarial disponibilizado pelo governo para os cargos de gerência.

Quase um ano depois, o cenário é completamente diferente. Segundo Daniele Fonseca, as projeções mais pessimistas traçadas em abril e maio do ano passado não se concretizaram. No final de 2020, a empresa bateu todas as suas metas de faturamento e voltou a crescer. De novembro de 2020 ao final de janeiro deste ano, já foram contratados 99 novos funcionários.

Como forma de agradecimento ao esforço das equipes, o Ebanx decidiu, em fevereiro, pagar os bônus que foram cortados no segundo trimestre de 2020 e recompletar o salário das 139 pessoas que tiveram redução ou suspensão da renda no ano passado. "Quando precisamos das pessoas, elas estiveram lá por nós. Agora, achamos justo recompensá-las", diz Fonseca.

Para mais informações sobre o programa de estágio, acesse o site da companhia.