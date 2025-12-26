E se sua vida tivesse seguido outro caminho? Este prompt do ChatGPT mostra como seria

E se você tivesse seguido outra profissão? Mudado de cidade aos 20? Dito “sim” para aquela proposta que recusou?

O ChatGPT não pode prever o futuro, mas pode simular versões alternativas da sua vida, com riqueza de detalhes, enredos surpreendentes e até reflexões que você talvez nunca tenha considerado.

Com o prompt certo, a IA vira um espelho criativo das suas escolhas não vividas. E o resultado é, no mínimo, revelador.

O prompt pronto que desbloqueia esse universo paralelo

“Quero explorar versões alternativas da minha vida com base em escolhas que eu poderia ter feito.

Aqui está quem eu sou hoje: [idade, cidade, profissão, estilo de vida].

Crie 3 versões alternativas da minha trajetória se, no passado, eu tivesse feito escolhas diferentes.

Me mostre como seria minha profissão, rotina, desafios e visão de mundo em cada uma. Seja criativo, mas realista.”

Você pode complementar com:

“Finge que estou lendo um perfil meu em uma revista.” “Escreva no estilo de uma autobiografia curta.” “Adicione um toque de humor ou drama.”

