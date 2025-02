É o fim do líder 'sabe-tudo'? Entenda como a IA está mudando o jogo da liderança

Durante décadas, líderes foram vistos como os guardiões do conhecimento — aqueles que tinham todas as respostas e guiavam suas equipes com base em sua própria experiência. Mas e se esse modelo estivesse ultrapassado? E se, de repente, o líder "sabe-tudo" se tornasse obsoleto?

“Se ainda acreditamos que o líder precisa ter todas as respostas, estamos entrando em um ciclo de frustração e sofrimento”, defende Bruno Andrade, professor da Saint Paul e especialista em Liderança e Gestão. “A inteligência artificial chegou para desconstruir essa ideia.”

O líder que conecta, não o que comanda

A inteligência artificial democratizou o acesso à informação. Hoje, qualquer pessoa do time consegue encontrar dados, soluções e até sugestões criativas em poucos segundos — sem precisar levantar da cadeira ou pedir aprovação do chefe. E isso muda tudo.

“Essa mudança deixa claro que líderes não têm superpoderes”, afirma Bruno. “O verdadeiro papel da liderança agora é outro: é sobre pessoas. Conectar talentos, desenvolver profissionais, criar empatia, cultivar a escuta ativa. E isso a IA não faz.”

Para o professor, o líder que insiste em ser a única fonte de conhecimento se torna um gargalo. O que entende que o poder está nas conexões se torna essencial.

Há um medo que ninguém confessa

Mas a transição não é simples. Nem indolor. Por trás dos discursos de “inovação” e “futuro do trabalho”, existe um medo real que assombra muitos líderes: ser substituído.

“Eu sou capaz de me manter relevante?” — essa é a pergunta silenciosa que tira o sono de muita gente em posição de liderança. E a IA só amplifica essa insegurança. “Esse é o maior desafio hoje”, explica Bruno. “A IA força o líder a encarar suas próprias limitações.”

E aqui entra um ponto crucial: está tudo bem não saber tudo. O problema não é a falta de conhecimento, mas a resistência à mudança, defende o professor.

Bruno sugere o uso do modelo ADKAR para navegar por esse território incerto:

Awareness (Consciência) — Reconhecer a necessidade de mudar

Desire (Desejo) — Querer fazer parte dessa mudança

Knowledge (Conhecimento) — Aprender como mudar

Ability (Capacidade) — Implementar a mudança no dia a dia

Reinforcement (Reforço) — Sustentar a transformação a longo prazo

"A inteligência artificial não exige líderes perfeitos. Exige líderes em evolução constante" Bruno Andrade, professor da Saint Paul e especialista em Liderança e Gestão.

O que a IA ainda não pode fazer — e o que os líderes devem focar

Se a IA desafia o papel tradicional do líder, ela também deixa claro onde o ser humano ainda é insubstituível.

Atividades criativas: A IA gera ideias, mas a visão estratégica ainda é humana.

Interações sociais: Empatia, escuta ativa e conexão genuína continuam no campo humano.

Decisões complexas: A IA fornece dados. O líder interpreta contextos e nuances.

Por outro lado, atividades repetitivas, operacionais ou puramente analíticas já estão — ou estarão — sob o comando das máquinas. “E está tudo bem”, tranquiliza Bruno. “O segredo é focar onde você ainda faz a diferença.”

