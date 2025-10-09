‘É o equilíbrio certo’: essa mulher de 41 anos abriu negócio na sala de estar e faturou US$ 121 mil

Conciliar um trabalho estável com um empreendimento paralelo pode ser um caminho lucrativo para aumentar a renda e garantir mais segurança financeira.

Esse foi o caso de Megan Walsh, uma enfermeira de meio período que encontrou na plataforma Etsy uma fonte de receita altamente rentável. Sua loja virtual, MegansMenagerie, arrecadou mais de US$ 121.400 no ano passado, conforme documentos revisados pela CNBC Make It.

O segredo número 1 da empresária

A história de Walsh destaca uma realidade cada vez mais comum: profissionais que buscam complementar sua renda por meio de atividades paralelas, equilibrando paixão e segurança financeira.

Desde 2009, Walsh tem explorado diferentes nichos dentro do mercado artesanal, adaptando-se às tendências de consumo. Em 2012, por exemplo, o sucesso de seus cachecóis permitiu que ela comprasse um SUV novo. Mais recentemente, a venda de decoração de parede com tema de plantas tem sido sua principal fonte de receita alternativa, trazendo cerca de US$ 60.000 anuais, um valor próximo ao que ganha como enfermeira de meio período.

A estratégia financeira de Walsh é um exemplo de como diversificar a renda pode proporcionar maior estabilidade econômica. Seu trabalho na Etsy lhe permite ajustar o volume de trabalho conforme a demanda: se as vendas caem, ela pode aumentar suas horas no hospital; se a loja prospera, ela pode reduzir sua carga horária na enfermagem.

Esse modelo de gestão financeira flexível garante que suas obrigações, como pagamentos de empréstimos estudantis e despesas familiares, sejam sempre cobertas.

Empreendedores que desejam seguir um caminho semelhante precisam estar atentos às oscilações do mercado e dispostos a adaptar seus produtos ou serviços. "Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas você não pode ser tão dominado pela correria a ponto de perder sua vida inteira", destaca.

