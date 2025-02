É hoje: especialistas revelam como a IA está transformando o RH; participe

A área de Recursos Humanos nunca esteve tão desafiada a se reinventar. Em um mundo no qual a tecnologia avança rapidamente, o RH tem um papel fundamental na adaptação das empresas às novas realidades do trabalho. Hoje, a inteligência artificial já não é mais um conceito distante – ela está moldando processos, redefinindo estratégias e elevando o nível da gestão de pessoas.

Automação de tarefas repetitivas, análise preditiva para tomada de decisões e algoritmos que ajudam na identificação e retenção de talentos são apenas algumas das mudanças trazidas pela IA. O impacto? Um RH mais estratégico, com foco no que realmente importa: potencializar talentos, promover engajamento e alinhar cultura organizacional com os desafios do futuro.

Mas a tecnologia sozinha não é suficiente. Um dos maiores desafios para líderes e profissionais de RH é garantir que a inovação caminhe lado a lado com a humanização. E isso levanta questionamentos: como usar a IA para impulsionar a eficiência sem perder o toque humano? Como garantir que colaboradores se sintam valorizados em um cenário automatizado?

Essas e outras questões serão debatidas no Líderes de Alto Impacto, evento exclusivo que reunirá grandes nomes do mercado para discutir as transformações que a inteligência artificial está promovendo no RH. O encontro acontece hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro, a partir das 11h, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da EXAME.

Se você busca um RH mais eficiente, estratégico e alinhado com as inovações do mercado, este evento é para você.

Grandes especialistas reunidos para um debate essencial

O Líderes de Alto Impacto traz referências do mercado para compartilhar suas visões e experiências sobre o futuro do RH na era da IA. Entre os palestrantes confirmados estão:

Vanessa Togniolli – People Executive Director na CI&T

– People Executive Director na CI&T Kricia Galvão – People and Organization South America Director na Braskem

– People and Organization South America Director na Braskem Adriano Lima – Palestrante e Embaixador de marcas como TotalPass e iFood Benefícios

– Palestrante e Embaixador de marcas como TotalPass e iFood Benefícios Camila Securato – CSO na EXAME e Saint Paul

– CSO na EXAME e Saint Paul Bruno Leonardo – VP EXAME B2B

Juntos, eles vão explorar temas como:

O impacto da IA na tomada de decisões estratégicas do RH

Como a tecnologia pode tornar processos mais ágeis e eficientes

O equilíbrio entre inovação e humanização no dia a dia das empresas

Novas habilidades que os líderes de RH precisam desenvolver na era digital

Além disso, o encontro oferecerá uma visão prática, trazendo cases reais de aplicação da IA no RH e insights valiosos para profissionais que querem se manter à frente no mercado.

Por que você não pode perder?

O Líderes de Alto Impacto não é apenas mais um evento sobre IA e mercado de trabalho – é uma oportunidade única de aprendizado, networking e transformação profissional.

Ao participar, você terá acesso a:

Tendências e inovações que estão moldando o futuro do RH

que estão moldando o futuro do RH Dicas práticas sobre como implementar inteligência artificial na gestão de talentos

sobre como implementar inteligência artificial na gestão de talentos Discussões aprofundadas sobre os desafios e oportunidades que a tecnologia traz para o setor

sobre os desafios e oportunidades que a tecnologia traz para o setor Contato direto com especialistas que estão na vanguarda das mudanças no mundo do trabalho

Se você quer se preparar para o futuro do RH e entender como a inteligência artificial pode impulsionar a eficiência, aprimorar a experiência dos colaboradores e tornar a gestão de pessoas mais estratégica, este evento é para você.

Como acompanhar?

📅 Data: Quinta-feira, 13 de fevereiro

🕚 Horário: A partir das 11h

📍 Onde: Transmissão 100% ao vivo pelo canal do YouTube da EXAME

Garanta sua participação clicando aqui e esteja pronto para transformar a maneira como sua empresa gerencia talentos!