Duas ações de inteligência artificial que podem subir até 70%, segundo analistas de Wall Street

O mercado de inteligência artificial vive um momento de volatilidade em 2026. Após a chegada de novos modelos de IA voltados ao setor corporativo, ações de software passaram por uma forte correção.

Apesar do cenário de queda, analistas de Wall Street avaliam que algumas empresas continuam bem posicionadas para crescer com a expansão da IA generativa e da infraestrutura de dados.

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Mercado de software entra em fase de correção

Nos últimos meses, empresas de software corporativo sofreram forte pressão nas bolsas. O setor de software de aplicação acumulou queda de mais de 20% no ano.

Parte desse movimento foi impulsionado por novos produtos de inteligência artificial lançados pela startup Anthropic, que intensificaram a competição no setor.

Mesmo com o cenário de incerteza, analistas avaliam que algumas companhias continuam com forte potencial de crescimento impulsionado pela demanda por automação e análise de dados.

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Palantir aposta em análise de dados com inteligência artificial

A Palantir Technologies aparece entre as empresas destacadas por analistas. A companhia desenvolve plataformas de análise de dados usadas por governos e grandes empresas.

O crescimento recente da empresa está ligado à sua plataforma de inteligência artificial, que integra ferramentas de análise e automação para interpretar grandes volumes de dados.

Mesmo após uma queda recente nas ações, analistas estimam que o papel pode ter potencial de valorização de até 70%, dependendo do ritmo de adoção da tecnologia.

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Amazon amplia investimentos em infraestrutura de IA

Outra empresa destacada por analistas é a Amazon. A companhia vem ampliando investimentos em data centers, chips e infraestrutura para inteligência artificial.

Grande parte desse crescimento está ligada ao Amazon Web Services (AWS), plataforma de computação em nuvem que oferece recursos de ferramentas de IA para empresas.

Analistas acreditam que o avanço da inteligência artificial pode impulsionar ainda mais a receita do AWS nos próximos anos, o que sustenta projeções de valorização das ações.

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Fundamentos essenciais da inteligência artificial

Como estruturar prompts melhores no ChatGPT

Como aplicar IA no trabalho

Estratégias práticas de automação

Erros comuns ao começar a usar IA

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