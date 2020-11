Dona do Outback abre vagas de estágio e aceita qualquer curso

A Bloomin’ Brands, detentora das marcas Outback e Abbraccio, está com vagas abertas para estudantes no seu programa de estágio 2021.

As oportunidades serão para atuar na sede corporativa em São Paulo em diferentes áreas, como Recursos Humanos, Marketing, Compras, Legal, Transformação Digital e Operações.

Para participar, os candidatos precisam ter graduação prevista para dezembro de 2022 em qualquer curso. Segundo Tatiana Tafuri, diretora de Gestão de Pessoas, a empresa busca por estudantes inovadores, com espírito empreendedor, curiosos e corajosos.

“Acreditamos no potencial da nova geração e queremos fazer a diferença na carreira dessas pessoas. Como parte dos nossos valores, vamos desenvolver esses talentos, com a possibilidade de efetivá-los ao fim do programa”, afirma ela.

O programa de estágio também possui uma trilha de desenvolvimento de carreira. Durante todo o tempo na empresa, os estudantes passam por mentorias, rotatividade de cargos, integração com gestores e funcionários dos restaurantes e uma rodada de conversas com o presidente e diretores.

Além da bolsa auxílio, os estagiários também recebem desconto nos restaurantes Outback e Abbraccio.

A seleção tem quatro etapas, com teste (inglês, cognição e comportamento), resolução de problemas de negócios e entrevistas. As inscrições vão até janeiro de 2021 pelo site.