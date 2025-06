Dona do Monopoly, Hasbro corta 3% de força de trabalho para reduzir custos após tarifas de Trump

A Hasbro, fabricante do jogo Banco Imobiliário (Monopoly, em inglês) e de marcas como Play-Doh e Nerf, anunciou o corte de 3% da sua força de trabalho global, o equivalente a aproximadamente 150 funcionários, como parte de um novo esforço de redução de custos.

O anúncio vem em meio ao aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos importados da China, um dos principais centros de fabricação da indústria de brinquedos. Segundo relatório anual da companhia, cerca de 50% dos brinquedos e jogos vendidos pela Hasbro nos EUA são produzidos na China.

“Estamos alinhando nossa estrutura aos objetivos de longo prazo”, informou a companhia em nota à agência Reuters. Nos últimos meses, a empresa tem acelerado os esforços para diversificar sua cadeia de suprimentos e reduzir a dependência da China, movimento que se intensificou diante do risco de uma guerra comercial, impulsionado pelas tarifas adotadas pelo governo de Donald Trump.

Em uma teleconferência de resultados em abril, o CEO da Hasbro, Chris Cocks, destacou que as tarifas impactam diretamente os custos da companhia, gerando aumento de preços para os consumidores, riscos de perda de empregos e pressão sobre os lucros. Na mesma ocasião, a empresa também informou que estava revisando rotas logísticas e processos de fabricação.

A Hasbro já havia anunciado em dezembro de 2023 um corte mais amplo, que afetou 900 postos de trabalho, quase um ano após anunciar a redução de 15% da força de trabalho em função da queda nas vendas.

Os cortes fazem parte de uma reestruturação que deve durar vários anos, segundo reportagem publicada pelo Wall Street Journal. Apesar das dificuldades na divisão de brinquedos físicos, a Hasbro vem registrando desempenho melhor no segmento de jogos digitais e licenciados, que ajudou a companhia a superar as expectativas de resultados no primeiro trimestre de 2024, especialmente com a estratégia de atrair um público mais jovem.