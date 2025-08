Domine finanças corporativas: EXAME e Saint Paul lançam pré-MBA com certificado por apenas R$ 37

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, em parceria com a Saint Paul, escola de negócios respeitada mundialmente, apresenta o Pré‑MBA em Finanças Corporativas.

São quatro aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), totalizando cerca de 3 horas,certificado de participação EXAME + Saint Paul e diversos bônus.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer lugar do mundo. O investimento é de R$ 37,00.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

Com quem você vai aprender?

José Roberto Securato Júnior é Ph.D. em Finanças, sócio-fundador da SP Advisors e SP Capital Partners, especialista em mercado financeiro e CFO.

Com mais de 20 anos de atuação em operações financeiras complexas e assessoria corporativa de alta relevância no Brasil e América Latina, ele conduz o curso com experiência de campo e visão estratégica comprovada.

O que você vai aprender?

Veja o cronograma completo:

Aula 1: A bússola da prosperidade dos negócios

Por que finanças corporativas é uma habilidade essencial para líderes de sucesso;



Cases nacionais e internacionais que revolucionaram empresas com estratégias financeiras;



Ferramentas e termos financeiros presentes no seu dia a dia profissional.



Aula 2: Os super poderes das finanças

Como a virada financeira transformou a Apple em uma das maiores empresas do mundo;



Prática com fluxo de caixa, demonstrativos e balanços financeiros;



Habilidades indispensáveis para dominar o universo das finanças.



Aula 3: Os caminhos do especialista em Finanças Corporativas

Histórias inspiradoras de executivos que chegaram ao topo graças ao conhecimento financeiro;



Formas de atuação na área mais valorizada por empresas de ponta;



Como se especializar nesse campo estratégico.



Aula 4: Jornada em Finanças Corporativas (ao vivo)

Sessão de perguntas e respostas ao vivo com o professor;



Trajetória da carreira de sucesso do professor;



Orientações claras para definir seu próximo passo como especialista.

Conheça os bônus

Quem aproveitar a oportunidade para garantir uma vaga no pré-MBA vai encontrar um verdadeiro pacote de vantagens.

Além das quatro aulas, quem acompanhar até o final, vai receber um certificado emitido pela EXAME e Saint Paul – é uma credencial que promete turbinar o currículo e o perfil no LinkedIn, atestando seu conhecimento em mercado financeiro com o respaldo das marcas mais respeitadas do país.

Mas não para por aí. O EXAME Pass também faz parte dos bônus recebidos por quem garantir uma vaga.

Com o EXAME Pass, os alunos terão acesso a livros digitais, reportagens exclusivas, trilhas de educação personalizadas e um clube de benefícios que inclui cashback em compras.

