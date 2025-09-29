Dois finais de semana garantem conquistas que muitos profissionais levam anos para alcançar

Muitos jovens profissionais já devem ter ouvido falar que o sucesso é uma maratona inteira e não apenas uma corrida. Mas, em um mercado cada vez mais competitivo, o tempo é um recurso escasso.

Para muitos, os resultados que poderiam mudar sua carreira acabam demorando anos para aparecer. A proposta do Execução de Alta Performance, realizado pelo Na Prática, é condensar aprendizados e experiências que poderiam levar meia década em apenas dois finais de semana intensivos.

De ambição a entrega: o diferencial da execução

Uma verdade dura do mercado é que o esforço não é suficiente. Empresas valorizam quem consegue transformar ideias em impacto mensurável.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

No curso, os participantes não apenas aprendem técnicas de foco, disciplina e priorização, mas também colocam tudo em prática em tempo real.

Enquanto muitos profissionais ficam presos na teoria, os alunos do Execução de Alta Performance passam pela experiência de construir projetos concretos e viver o desafio chamado Salto, em que precisam transformar conceitos em resultados tangíveis.

Alta performance como atitude, não apenas como método

O programa enfatiza competências que vão além do currículo, como:

Protagonismo

Integridade

Visão de futuro

Capacidade de mobilizar pessoas

Ao longo da imersão, os participantes são desafiados a assumir o papel de líderes, mesmo sem título formal, exercitando habilidades de influência e execução que o mercado reconhece imediatamente.

É o tipo de experiência que encurta caminhos. Em vez de esperar anos até conquistar espaço e visibilidade, o jovem profissional já sai com repertório e vivência que o colocam em vantagem.

Rede estratégica para acelerar sua carreira

Outro ponto de destaque do curso é o networking qualificado. Em dois finais de semana, os alunos se conectam a uma rede de jovens de alto potencial que compartilham a mesma ambição.

Essa troca se torna um ativo profissional valioso, que abre portas para oportunidades de carreira, parcerias e projetos futuros.

Quem pode participar do Execução de Alta Performance?

O Execução de Alta Performance foi criado para recém-formados e jovens profissionais que desejam se destacar no mercado, acelerar promoções, empreender ou conquistar reconhecimento mais rápido.

É também para quem já percebeu que só esforço não basta, é preciso executar com estratégia, consistência e impacto real.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

