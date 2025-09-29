Carreira

Dois finais de semana garantem conquistas que muitos profissionais levam anos para alcançar

Em apenas quatro dias de imersão, jovens profissionais têm a chance de transformar esforço em resultados visíveis

(Freepik)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10h54.

Muitos jovens profissionais já devem ter ouvido falar que o sucesso é uma maratona inteira e não apenas uma corrida. Mas, em um mercado cada vez mais competitivo, o tempo é um recurso escasso. 

Para muitos, os resultados que poderiam mudar sua carreira acabam demorando anos para aparecer. A proposta do Execução de Alta Performance, realizado pelo Na Prática, é condensar aprendizados e experiências que poderiam levar meia década em apenas dois finais de semana intensivos.

De ambição a entrega: o diferencial da execução

Uma verdade dura do mercado é que o esforço não é suficiente. Empresas valorizam quem consegue transformar ideias em impacto mensurável. 

No curso, os participantes não apenas aprendem técnicas de foco, disciplina e priorização, mas também colocam tudo em prática em tempo real.

Enquanto muitos profissionais ficam presos na teoria, os alunos do Execução de Alta Performance passam pela experiência de construir projetos concretos e viver o desafio chamado Salto, em que precisam transformar conceitos em resultados tangíveis.

Alta performance como atitude, não apenas como método

O programa enfatiza competências que vão além do currículo, como: 

  • Protagonismo
  • Integridade
  • Visão de futuro
  • Capacidade de mobilizar pessoas

Ao longo da imersão, os participantes são desafiados a assumir o papel de líderes, mesmo sem título formal, exercitando habilidades de influência e execução que o mercado reconhece imediatamente. 

É o tipo de experiência que encurta caminhos. Em vez de esperar anos até conquistar espaço e visibilidade, o jovem profissional já sai com repertório e vivência que o colocam em vantagem.

Rede estratégica para acelerar sua carreira

Outro ponto de destaque do curso é o networking qualificado. Em dois finais de semana, os alunos se conectam a uma rede de jovens de alto potencial que compartilham a mesma ambição. 

Essa troca se torna um ativo profissional valioso, que abre portas para oportunidades de carreira, parcerias e projetos futuros.

Quem pode participar do Execução de Alta Performance?

O Execução de Alta Performance foi criado para recém-formados e jovens profissionais que desejam se destacar no mercado, acelerar promoções, empreender ou conquistar reconhecimento mais rápido. 

É também para quem já percebeu que só esforço não basta, é preciso executar com estratégia, consistência e impacto real.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil. 

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

  • Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

  • Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

  • Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

  • Reconhecimento profissional mais rápido

  • Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

  • Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA

