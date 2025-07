Dois anos depois de vender sua empresa por US$ 22 milhões, mulher de 40 anos a compra de volta

Em 2021, Jaclyn Johnson vendeu sua participação majoritária na empresa que fundou, a Create & Cultivate, por US$ 22 milhões a uma companhia de investimento que adquire participação acionária em empresas privadas ou fechadas.

Dois anos depois, ela decidiu seguir o caminho inverso. No fim de 2023, recomprou o controle da marca ao lado da atual CEO Marina Middleton. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Entre a venda e a recompra: os bastidores financeiros

Fundada em 2015, a Create & Cultivate prosperou com eventos voltados ao público feminino corporativo. Em 2019, a empresa atingiu um faturamento de US$ 14 milhões.

Porém, com o impacto da pandemia e os desafios de adaptação ao modelo virtual, a receita caiu drasticamente para US$ 4,7 milhões em 2022 e pouco acima de US$ 5 milhões em 2023.

Mesmo após a venda por uma quantia expressiva, Johnson decidiu retomar o controle. Segundo ela, o retorno não estava nos planos.

A decisão foi tomada após ela e Middleton passarem um ano desenvolvendo outro negócio de eventos menores, com foco em experiências personalizadas para grupos entre 30 e 50 pessoas.

Com a oportunidade de recompra em mãos, elas optaram por unir forças novamente — e uma nova visão para a Create & Cultivate começou a tomar forma.

Reposicionamento de marca e aposta em eventos ao vivo

A volta ao controle permitiu que Johnson redesenhasse a estratégia da empresa. O novo plano era transformar a Create & Cultivate em uma plataforma híbrida com eventos de grande escala, mas também experiências altamente curadas.

"Estamos criando especificidade no conteúdo, e você pode escolher a própria aventura" Jaclyn Johnson fundadora da Create & Cultivate

A importância de dominar as finanças corporativas

