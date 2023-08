Do estagiário ao líder de RH: quais lições para a carreira podemos tirar do livro “Você em Ação"

Contando detalhes de sua trajetória e trazendo insights para gestores, lideranças, profissionais da área e todo o público que deseja alavancar a carreira ou empreender, Adriano Lima, líder de RH da Minerva Foods, lança seu primeiro livro “Você em Ação”. O lançamento será nesta terça-feira, 29 de agosto, na Livraria Drummond, na cidade de São Paulo.

Com o lema “Inspire-se para vencer”, Adriano traz mais de 30 anos, desde do seu ingresso no mercado de trabalho, como estagiário da Amil, até ocupar a cadeira de CHRO da Minerva Foods.

Diversos temas são abordados neste livro que pode contribuir para o desenvolvimento de qualquer profissional como:

Demissões,

Liderança,

Mudanças bruscas na área de atuação,

Transformação do mercado de trabalho,

Retenção de talentos,

Busca de emprego acima dos 50,

Como lidar com as maiores frustrações, entre outros.

Como conquistar os objetivos?

Com cerca de 12 mil pessoas entrevistadas e mais de mil profissionais “contratados”, Lima defende que não existe uma receita para conquistar os objetivos e se reinventar faz parte do processo.

“Homem de ferro também oxida. Essa frase não é só um capítulo do livro, mas algo que eu mantenho em mente todos os dias. Estamos sujeitos a falhas e tropeços, e o sucesso é aprender com essas falhas e, principalmente, evoluir como ser humano todos os dias.”

Quem participou do sucesso merece ser lembrado

Grandes figuras do mundo corporativo brasileiro foram citadas pelo executivo no livro como “Pessoas” com “P” maiúsculo, que ele afirma que foram personagens essenciais para o desenvolvimento da própria história, como Roberto Setubal, ex-presidente do Banco Itaú, Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magalu, Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos, e, em especial, seu relacionamento com Edson Bueno, fundador da Amil, e posteriormente, com o filho Pedro Bueno, presidente da Dasa.

Quais são as lições?

Ao final de cada etapa da sua história, na seção “O Que Levar Daqui”, o escritor resume em poucas provocações para o leitor quais lições e inspirações podem ser tiradas das experiências contadas no livro. “O livro trata da vida da maneira como eu a enxergo. A vida é 10% o que acontece e 90% como a gente reage a esses acontecimentos.”

“A nossa evolução é uma escolha, é uma atitude durante a vida e não um projeto ou muito menos um evento. Ao longo da minha vida, mesmo nos momentos adversos, sempre procurei superar e me reinventar,” diz Adriano.

