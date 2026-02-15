Disputado a peso de ouro: mercado bilionário busca este profissional – mas não consegue encontrar

Em meio ao avanço tecnológico acelerado, certas profissões estão se tornando verdadeiras joias raras no mercado. Empresas bilionárias, que vão desde grandes corporações de tecnologia até startups promissoras, estão em uma verdadeira corrida para encontrar profissionais altamente qualificados.

No entanto, mesmo com ofertas generosas e pacotes de benefícios atrativos, muitos desses talentos permanecem fora do alcance dos recrutadores. Profissões como engenheiros de inteligência artificial, cientistas de dados e especialistas em cibersegurança estão entre as mais valorizadas atualmente.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

O desafio, porém, está na escassez de profissionais que reúnam as habilidades necessárias para acompanhar o ritmo das inovações. À medida que o mercado bilionário continua a expandir, a busca por esses talentos se intensifica, deixando vagas abertas por meses, sem solução à vista.

'É a guerra por talentos mais louca já vista', diz Elon Musk

É o caso das empresas de Elon Musk, que estão enfrentando uma das maiores disputas por talentos na área de tecnologia. Recentemente, Musk comentou em uma publicação no X (antigo Twitter) que essa "guerra por talentos" no setor de inteligência artificial é a mais intensa que já viu.

Para ele, a escassez de profissionais qualificados em IA chegou a um ponto crítico, forçando as grandes corporações a aumentar consideravelmente os salários e os benefícios oferecidos.

Em 2023, a Tesla viu engenheiros de IA deixarem seus cargos para iniciar negócios próprios no setor ou se juntar a empresas concorrentes, como a OpenAI. Essa perda de mão de obra acendeu um alerta para Musk, que já declarou que a solução imediata foi aumentar a remuneração dos seus especialistas, buscando reduzir a rotatividade.

Ele afirma que, para competir no mercado bilionário de tecnologia, é essencial enfrentar essa batalha pelo talento mais cobiçado com ofertas financeiras irresistíveis.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Quanto ganha um profissional de IA?

Os salários no setor de tecnologia, especialmente para profissionais em áreas como inteligência artificial e segurança da informação, são bastante elevados, refletindo a alta demanda e a escassez de talentos.

De acordo com o Guia Salarial da Robert Half 2024, as remunerações para esses profissionais variam conforme o nível de experiência e a função.

Especialista/Cientista de Dados: os salários variam entre R$14.400 e R$24.100, dependendo do nível de senioridade.

Engenheiros de IA e Machine Learning: podem receber entre R$12.250 e R$20.600, dependendo da experiência.

Analista de Segurança da Informação Sênior: a remuneração pode variar de R$11.450 a R$19.300, sendo uma das áreas mais sensíveis para as empresas que enfrentam a crescente demanda por cibersegurança.

Essa valorização extrema é impulsionada pela escassez de profissionais qualificados e pela crescente dependência de IA e segurança no mercado bilionário de tecnologia​.

Como se tornar um profissional de IA?

De olho em quem deseja ingressar no mercado de IA, a Faculdade EXAME apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação por R$37.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME