Diplomas podem se tornar obsoletos com a IA: aprenda agora ou fique para trás, alerta especialista

O relatório Global AI Jobs Barometer 2025 da PwC acende o alerta: os diplomas universitários podem estar perdendo relevância mais rápido do que nunca, especialmente nas áreas mais impactadas pela inteligência artificial.

As empresas estão priorizando habilidades práticas e domínio de ferramentas digitais em vez de formações tradicionais. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

IA acelera a transformação das exigências no mercado de trabalho

A pesquisa, que analisou cerca de 1 bilhão de anúncios de vagas e milhares de relatórios financeiros em seis continentes, identificou que os empregadores estão mudando o foco de contratação.

Mais importante do que onde alguém se formou, é o que essa pessoa consegue entregar hoje.

Em setores diretamente impactados pela inteligência artificial, as habilidades exigidas mudam 66% mais rápido do que em áreas menos afetadas.

Em 2024, esse índice era de 25%. Ou seja, em apenas um ano, a velocidade de transformação mais que dobrou.

Diplomas formais perdem espaço para o domínio prático da IA

A conclusão do estudo é clara: a IA está mudando radicalmente o valor percebido dos diplomas universitários.

Como os modelos de linguagem e outras ferramentas de inteligência artificial permitem o acesso imediato ao conhecimento, a formação formal deixou de ser o único caminho para adquirir competências relevantes.

Joe Atkinson, diretor global de IA da PwC, reforça essa visão. Para ele, “a rápida mudança de habilidades e a rotatividade de conhecimento podem significar que os diplomas formais estão ficando desatualizados mais rapidamente”.

Em vez disso, ele defende que os profissionais devem buscar o auto aperfeiçoamento contínuo, especialmente no domínio prático da tecnologia.

Autoaprendizado e fluência digital: os novos pré-requisitos

Na avaliação de Atkinson, a nova realidade do trabalho exige que os profissionais adotem uma postura ativa diante da tecnologia.

“Os modelos de IA estão se desenvolvendo em uma velocidade incrível. Se você não estiver desconfortável tentando acompanhar, provavelmente não está prestando atenção”, alerta.

A recomendação é clara: explorar diferentes modelos de IA, entender suas diferenças, aprender a formular comandos eficazes (prompting), acompanhar blogs especializados e praticar com frequência.

"As habilidades em IA precisam ser aplicadas. É tecnologia para usar no dia a dia" Joe Atkinson, diretor global de IA da PwC

Ele chama essa exigência de “a nova aposta” do mercado. E conclui: “Se você não for capaz de aprender sozinho e aplicar o que aprendeu, vai ficar para trás muito rápido.”

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

