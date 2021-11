DIO oferece oportunidades de formação e trabalho em Portugal

O novo nome da plataforma de formação de desenvolvedores Digital Innovation One, agora DIO., não é a única novidade da empresa. Agora, a escolha que já formou 600 mil devs para o mercado brasileiro abre oportunidades internacionais.

Por meio de cursos online gratuitos para os alunos e em parceria com empresas interessadas em contratar, a empresa passa a oferecer vagas para trabalho remoto em empresas estrangeiras e também posições para expatriação.

"Desde quando pensamos a DIO, nossa ideia foi sempre possibilitar que todos tivessem acesso à educação em tecnologia de qualidade e gratuita para ingressar no mercado de trabalho", destaca o CEO da startup, Iglá Generoso.

Desde sua fundação em 2018, a empresa já ofereceu mais de 1 milhão de bolsas de estudo e teve mais de mil contratados através de sua plataforma.

Agora, dois novos projetos ampliam o alcance dos alunos da DIO.

A primeira parceria é com a Volkswagen Digital Solutions para criar um programa de aceleração de carreira com foco em desenvolvedores que queiram se mudar para Lisboa e ganhar salários em euro. A trilha tem seis horas de conteúdo e quatro atividades.

Confira aqui as inscrições para o programa.

A segunda parceria é com a empresa portuguesa TONNIE. O programa com 180 horas de conteúdo terá aulas de inglês, tecnologia e a cultura europeia. O foco é no público que deseja morar e trabalhar na Europa.

Quem se destacar podem ganhar pós-graduação com bolsa de estudo remunerada no Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal.

No final do curso, os profissionais serão contratados por 12 meses, no mínimo, nas empresas clientes da TONNIE, como a Hitachi, a Clear Strategy, a Bring e a Reduti.

Confira aqui as inscrições para o programa.

Segundo o CEO da DIO, a principal diferença no perfil de profissionais para os novos programas é a necessidade de ter inglês avançado e disponibilidade para sair do país. Para a empresa, ele vê que o movimento vai aumentar a capacidade de conexões e parcerias.

"O que diretamente aumenta nosso alcance e a democratização do ensino de tech no Brasil e no mundo", diz.

