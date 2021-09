Empresa da Johnnie Walker abre vagas para pessoas negras e indígenas

A Diageo, empresa dona das marcas Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff e Ypióca, abriu inscrições para a segunda edição do programa Origens, com vagas para pessoas negras e indígenas.

São 15 vagas afirmativas de estágio e analista júnior, pleno e sênior. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos, ser estudante ou recém-formado em qualquer curso de ensino superior do bacharelado, licenciatura ou tecnólogo.

A empresa não pede conhecimento de inglês para a seleção. No lugar do requisito, os contratados terão o curso de idioma pago pela companhia.

O programa também prevê um plano de desenvolvimento com mentoria. O objetivo é aumentar a diversidade na empresa, inclusive na liderança, e acelerar a carreira dos participantes.

Segundo Marina Gleason, gerente de Talentos, a empresa quer dar todas as ferramentas e condição para que esses profissionais sejam parte da liderança no futuro.

“Na Diageo, acreditamos que diversidade e inclusão impulsionam o desempenho dos negócios”, afirma a gerente.

A empresa de bebidas estabeleceu a meta de atingir 45% de representação de líderes de pessoas negras e indígenas até 2030, bem como 50% de todas as posições de liderança ocupadas por mulheres.

As inscrições ficam abertas até o dia 10 de setembro pelo site do 99 Jobs.

