Diageo, dona da Ypióca e Tanqueray, quer ensinar o segredo dos drinks

Para a multinacional Diageo, dona de marcas de bebidas alcoólicas destiladas como o gim Tanqueray, a vodca Smirnoff e a cachaça Ypióca, o brasileiro é um público em potencial para aprender os segredos da mixologia.

Conhecido por ser um forte consumidor de cerveja — o brasileiro bebeu 13,3 bilhões de litros da bebida em 2020, segundo a Euromonitor, o público tem mostrado interesse em diversificar o paladar. Nos últimos anos, um dos sucessos é a gim tônica.

Para Paula Lopes, diretora de marketing da Diageo no Brasil, o que explica o sucesso desse drink no país de um tempo para cá é a refrescância dele, além de ações da própria marca Tanqueray com a distribuição de copos especiais para o drink.

Para alavancar as vendas dos destilados, a Diageo quer fortalecer a educação e a relação de "faça você mesmo com os drinks".

A iniciativa tem várias frentes. Uma delas é o lançamento da minissérie “Happy Hour com Mariana Ximenes”, exibida no GNT e no Globoplay, apresentada pela atriz e que traz encontros, bate-papos conteúdo sobre coquetelaria.

A Diageo atuou como consultora e curadora, participando da construção da série e trazendo suas principais marcas para apresentar ao público, de um jeito leve e divertido, as histórias por trás de drinks como Rabo de Galo, Caipiroska, Gin Tônica, Old Fashioned, Negroni, entre outros. Cada um dos 13 episódios contará com convidados especializados e celebridades fazendo aquela resenha com a apresentadora em uma mesa de bar.

A empresa tem apostado também em bebidas prontas, como o Gin Tônica em lata e pequenas garrafas da Tanqueray.

Além da minissérie, a Diaego também lança uma campanha publicitária que contempla um plano de mídia e materiais de ponto de venda nos principais supermercados e bares do Brasil, Paraguay e Uruguay, além de levar conteúdos para as redes sociais e podcasts, com foco na educação.

