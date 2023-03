Dia Internacional da Mulher: como evitar o machismo ao escrever mensagens na data?

Dia Internacional da Mulher. Um marco à humanidade. A data, apesar de mundialmente celebrada, tem muito a ensinar.

Dia da Mulher é escrito com maiúscula ou minúscula?

Em nossa Língua Portuguesa, as datas comemorativas devem fazer o uso da inicial maiúscula. Para o tema em questão, o aglutinar entre a preposição e o artigo (da) exige a minúscula, uma vez que é monossilábico.

Registra o mestre Evanildo Bechara: “Não se escrevem com maiúscula inicial as partículas monossilábicas que se acham no interior de vocábulos compostos ou de locuções ou expressões que têm iniciais maiúsculas: Queda do Império, O Crepúsculo dos Deuses, A Mão e a Luva, Festas e Tradições Populares do Brasil etc.”

Qual a origem do termo misoginia?

Em referência ao étimo, é importante registrar como o dia 8 de março educa para a extinção de atitudes e mensagens misóginas. Você sabe de onde vem o termo misoginia?

Do grego misogynia: formação do verbo mísein (odiar, evitar) e gynia, do mesmo étimo de gynekos, presente em ginecologia. Representa a aversão mórbida pelas mulheres. Os dicionários (entre eles, o de Deonísio da Silva, Houaiss, Aulete e Aurélio) registram essa importante história.

Há uma outra questão evolutiva: “O que nós, homens, podemos fazer para eliminar ruídos machistas das mensagens?”

Antes de tudo, evitar formações oracionais cristalizadas, imóveis, pautadas pelo verbo ser: “A mulher é assim... Elas são assim.. Minha (veja o peso do possessivo) mulher é isso e ponto.” Além de possivelmente violentas, elas podem carregar preconceitos.

O verbo ser, de ligação, (entre o sujeito e predicado) pode ofender. Como você se sentiria se alguém dissesse que “você é perdedor”? Seria muito mais adequado sentenciar: “Você pode ter perdido hoje, mas já ganhou inúmeras batalhas.”

Além disso, quantos são os que ainda confundem “femismo” e “feminismo”? Nunca é demais lembrar que feminismo busca um movimento sociocultural que se baseia na luta por direitos iguais entre os gêneros. Femismo envolve a superioridade, apesar de ser vocábulo ainda não registrado oficialmente pela Academia Brasileira de Letras.

Dicionários e sociedade devem ser atentos; humildes às correções. A leitura e o respeito são grandes caminhos, como prega a importantíssima escritora Isabel Allende, na obra Mulheres de Minha Alma.

O Dia Internacional da Mulher traz lições comunicativas importantes a quem busca querer ser melhor em um mundo repleto de mensagens ofensivas.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ETIMO.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa



