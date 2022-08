Dia do voluntário: funcionários que fazem atividades voluntárias são mais engajados, diz pesquisa

Hoje, dia 28 de agosto, é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. A data foi instituída no Brasil em 1985, com a publicação da Lei nº 7.352.

O trabalho voluntário é uma forma de exercer a cidadania ativamente, trazendo benefícios para populações em vulnerabilidade, mas também uma poderosa ferramenta de alavancagem de carreira.

“Há diversos casos de executivos que praticaram o voluntariado e notaram que a prática ajudou a impulsionar sua carreira tanto em aspectos técnicos como em comportamentais", diz Cláudio Anjos, presidente da Fundação Iochpe, organização sem fins lucrativos que mantém, há mais de 30 anos, o Programa Formare, de formação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Funcionários que fazem trabalho voluntário são mais engajados

Funcionários que realizam trabalho voluntário também têm mais orgulho da empresa onde atuam, sentem-se agente de mudança e valorizam mais a diversidade. É o que aponta levantamento inédito realizado pelo Plano CDE, a pedido da Fundação Iochpe.

De acordo com os dados da pesquisa, que ouviu 552 pessoas que fazem parte do Formare, 61,5% dos respondentes disseram que o sentimento de orgulho da empresa em que atuam aumentou com o voluntariado.

Logo depois, 42,1% sentiram que o clima organizacional se tornou mais colaborativo e 57,3% disseram que esse tipo de atividade também ajudou a valorizar ainda mais a diversidade.

A pesquisa aponta que o principal impacto percebido pelos educadores voluntários em sua vida profissional é a sensação de ser um agente de mudança por uma sociedade mais justa (81,7%).

Diante disso, a pedido de EXAME, a Fundação Ichope listou alguns benefícios que o voluntariado pode trazer à carreira de um profissional.

VEJA, a seguir, cinco benefícios da prática voluntária para a carreira

1. Integração entre diferentes áreas

Ao realizar um trabalho voluntários, muitos departamentos de uma empresa acabam se envolvendo com esse tipo de atividade. É uma ótima oportunidade para conhecer novos colegas e trocar experiências

2. Ampliação de networking

Ao conhecer pessoas de diferentes áreas, naturalmente a rede de contatos de um profissional se amplia. Sem contar na possibilidade de conhecer outras empresas, entidades e associações envolvidas com causas do gênero.

3. Perda da timidez

Promover o voluntariado ajuda, e muito, na perda da timidez. Como o trabalho exige contato com muitas pessoas, naturalmente as pessoas acabam ampliando seus contatos e sua exposição em público. É um ótimo remédio para espantar a vergonha.

4. Melhoria da oratória

Para aqueles que pretendem melhorar seu repertório em público, o voluntariado é uma ferramenta poderosa de transformação. Cria oportunidade de melhoria para profissionais que utilizem apresentações, reuniões, palestras e seminários como forma de aprendizado e treinamento em público.

5. Senso de empatia, cidadania e trabalho em equipe

A prática voluntária desperta sentimentos e habilidades que até então não estavam no radar de um profissional. Quando uma pessoa decide ajudar alguém sem esperar nenhum tipo de contrapartida, acaba despertando para valores importantes como empatia, cidadania e trabalho em equipe, habilidades valorizadas no mercado de trabalho

