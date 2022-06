Dia do Profissional de RH: sete eventos para entender o futuro da área de gestão de pessoas

Nesta sexta-feira, 3 de junho, é comemorado o Dia do Profissional de RH. De simples departamento pessoal a "abraçador de árvores", hoje, a área de gestão de pessoas é vista cada vez mais como estratégica para as empresas.

Mas como surgiu o Dia do Profissional de RH?

A data remete à fundação da Federação Mundial de Associações de Gestão de Pessoas, a WFPMA (World Federation of People Management Associations), fundada em 1976. Desde então, vários países adotaram a data o Dia Internacional do Profissional de RH.

A WFPMA é uma das mais tradicionais entidades do segmento e, hoje, reúne 70 associações nacionais, como a Administração Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), somando mais de 400 mil profissionais.

Pensando em quem deseja aproveitar a data para refletir sobre as tendências e o futuro da área de gestão de pessoas, EXAME reuniu alguns eventos em comemoração ao Dia do Profissional de RH:

1. "RH Inovador", da LG Lugar de gente

No dia 3 de junho, às 16h, a LG lugar de gente, empresa especializada em soluções para o RH, promove a palestra “RH inovador: como ser o agente transformador das organizações?”. O evento contará com a participação de Daniella Vasconcellos, Gerente de Inovação na LG; Genesson Honorato, Gerente de Employer Branding e D&I na OLX; Arthur Diniz, CEO da Crescimentum e Sergio Povoa, Diretor de RH da rede Dia Brasil. A mediação ficará por conta de Maria Paula Oliveira, Diretora de Gente, Jurídico e Compliance. O evento é gratuito, mas é preciso se inscrever no link.

2. Semana do Profissional de RH, da Caju Benefícios

Para celebrar o dia do profissional de RH, que acontece no dia 3 de junho, a Caju, empresa de benefícios e soluções flexíveis para o RH, promoverá uma série de palestras comandadas por profissionais e especialistas em gestão e engajamento de pessoas. Até o dia 3 de junho, será possível assistir e participar de lives diárias com nomes como Roberta Valezio, professora na StartSe e Head de Engajamento e Experiência da Neon, e Paula Gallo, COO do Grupo Conexa. Basta se inscrever no site da Caju.

3. RH do Futuro, da Creditas

No dia 8 de junho, na próxima quarta-feira, das 17h às 19h30, a Creditas e a Mastercad realizarão a primeira edição do RH do Futuro de forma 100% online e gratuita.

O encontro reunirá lideranças que são referências no mercado como Sofia Esteves (Influencer fundadora do CIA de Talentos), Neivia Justa (fundadora da consultoria JustaCausa), Viviane Sales (VP de Creditas @Work) e Karen Sandhof (VP de People da Creditas), em uma roda de conversa sobre a relevância da atuação do setor de RH, que tem acompanhado cada vez mais as inovações e evoluções do mercado e suas novas necessidades.

A inscrição pode ser feita aqui neste link.

4. Webinar Neon Consigamais

Em comemoração ao Dia do RH, a Neon ConsigaMais, unidade de negócios da Neon da área de benefícios para o RH, vai realizar na próxima quinta, 09 de junho, um webinar para os profissionais da área de Recursos Humanos. No bate-papo, serão abordadas as estratégias e os benefícios que as startups unicórnios utilizam para atrair e reter talentos. Para participar, basta acessar o formulário e realizar a inscrição.

5. Webinar Ecossistema de Talentos, da Chiefs.Group

Para celebrar o Dia dos Recursos Humanos, a Chiefs.Group, plataforma de Open Talent Economy em blockchain da América Latina, promove o Webinar Ecossistema de Talentos - O nascimento do novo RH. A iniciativa tem o propósito de ajudar empresas que enfrentam desafios para reter talentos, com a nova realidade mais flexível e dinâmica do mercado de trabalho. No encontro online, serão abordadas as disrupções no setor e como profissionais da área podem se atualizar, entender o momento atual e buscar avanços nas relações com times internos e externos. O encontro vai acontecer das 8h30 às 9h15 e, para se inscrever, basta acessar o link.

6. Wday, da Warana Consultoria e Treinamentos

No mês do RH, a Warana Consultoria e Treinamentos irá realizar um dia inteiro de treinamento para cuidar do profissional que sempre cuida dos outros. O WDay será um dia dedicado ao RH das empresas conduzido pelo sócio-fundador da Warana, Jonas Duarte. Ele vai ministrar um treinamento sobre a Metodologia W, uma ferramenta própria que possibilita entender melhor qual plano você pode seguir para obter os resultados desejados. O evento vai acontecer no dia 21 de junho, das 8h às 19h, no Hotel Intercontinental, em São Paulo. Para se inscrever gratuitamente, basta acessar o site.

7. Koru de portas abertas

No mês do RH e a Escola Korú, focada em gestão de pessoas, oferece uma série de ações gratuitas voltadas para os profissionais do segmento. Com o projeto “Korú de portas abertas” no seu nanohub em Campinas, serão oferecidas imersões gratuitas para as empresas, especialmente profissionais de RH que querem melhorar processos, visões e a forma de gerir pessoas. Serão, ao todo, seis workshops em três temas: Diversidade e Inclusão na prática, RH+ Humano e Carreiras do Futuro. Para participar, basta se inscrever gratuitamente no link.