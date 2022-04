Dia do Livro: 10 recomendações de leitura para impulsionar sua carreira

Neste sábado, 23, é comemorado o Dia Mundial do Livro. De origem catalã, a data comemorativa é em homenagem ao escritor espanhol do século XVI Miguel de Cervantes, autor da obra "Dom Quixote".

Para aqueles que desejam começar uma nova leitura e, de quebra, conseguir bons ensinamentos e dicas para o sucesso profissional, a EXAME preparou uma lista com 10 indicações de livros para impulsionar sua carreira, com títulos que abordam temas recorrentes na vida de um profissional, como bem-estar, saúde mental, sucesso profissional, entre outros.

Confira abaixo a seleção de obras indicadas ou recomendadas por executivos, empreendedores, recrutadores e especialistas em Carreira:

1) Os últimos dias da noite, de Graham Moore

Indicação de Mark Zuckerberg, criador do Facebook e CEO da Meta

Os últimos dias da noite é um romance sobre quem inventou a lâmpada.

No livro, Moore apresenta as histórias entrelaçadas de Nikola Tesla, Thomas Edison e George Westinghouse, durante a chamada "Guerra das Correntes", período do século XIX que ficou marcado pelos embates tecnológicos e judicias acerca da melhor forma de se obter eletricidade, contrapondo principalmente as teorias de Tesla e Edison.

O livro mergulha nas ideias e teorias dos engenheiros e, em certas partes, pode parecer muito técnico, mas também é uma verdadeira aula sobre competitividade, ética profissional e os limites da ambição.

Vale dizer que esse é um dos livro preferidos de Mark Zuckerberg, criador do Facebook e CEO da Meta. O fato de Zuckerberg, que está sofrendo fortes críticas sobre o domínio das suas plataformas na internet, recomendar um livro sobre um inventor que expulsa seus rivais para proteger seu monopólio é no mínimo interessante.

2) O último sopro de vida, de Paul Kalanithi

Indicação de Tim Cook, CEO da Apple

O último sopro de vida conta a história de um jovem neurocirurgião de Stanford, os desafios inesperados que enfrenta na sua vida e as diversas maneiras com que o protagonista decide lidar com essas questões. Após ser diagnosticado com câncer de pulmão, o jovem se propõe a escrever um livro de memórias sobre família, medicina, mortalidade, literatura, filosofia e religião.

De maneira quase autobiográfica, o narrador não fala só sobre sua doença e a forma que está encarando a morte, mas como mas como sua percepção mudou ao longo do tempo em que lidava com uma realidade diferente.

É um livro que traz uma oportunidade excelente de observar as reflexões de vida de alguém que viveu os dois lados do câncer, além de abordar de forma cuidadosa questões internas como propósito e existência, que cedo ou tarde farão parte da carreira profissional de qualquer um.

3) A marca da vitória, de Phil Knight

Indicação de Tim Cook, CEO da Apple

A marca da vitória é recorrentemente citado pro grandes empresários por se tratar de um livro de memórias de um dos maiores empreendedores da era moderna: Phil Knight, fundador da Nike.

O livro trata-se de uma autobiografia do fundador da Nike, que teve a ideia da companhia aos 24 anos, traçando sua trajetória até a década de 1980. Ele retrata sobre sua família, tudo o que foi conquistado e o que foi deixado para trás ao ingressar nesta motivação de vida, que hoje chama-se Nike.

Com diversas dicas importantes sobre tomada de decisão e como agir sob pressão, o livro é uma verdadeira aula de como estruturar, gerir e tocar um negócio próprio, além de trazer boas reflexões de como realizar e tirar do papel boas ideias - habilidades indispensáveis para qualquer carreira.

4) What You Do Is Who You Are, de Ben Horowitz

Indicação de Felipe Collins, CEO da Future Dojo:

"What You Do Is Who You Are é o livro mais completo sobre cultura justamente porque foge da limitação ‘cultura corporativa’. Claro, Ben Horowitz explora cases de startups e grandes empresas de sucesso e fracasso, mas também faz paralelos históricos como a Revolução do Haiti, os samurais japoneses ou a gangue mais violenta dos presídios dos Estados Unidos, que colocam a cultura como os comportamentos de uma micro-sociedade e ajudam a tangibilizar cada um dos elementos culturais. Leitura fundamental", explica Felipe.

5) A regra é não ter regras: A Netflix e a cultura da reinvenção, de Reed Hastings e Erin Meyer

Indicação de Yuri Trafane, diretor e head de projetos da Ynner:

"É um mergulho na cultura de uma das empresas mais exitosas do mundo contemporâneo, através da visão de seu fundador Reed Hasting. Uma oportunidade para entender como a cultura da Netflix permitiu com que ela acompanhasse as mudanças no mercado (ao contrário da Blockbuster). Uma cultura focada em pessoas e não processos, que enfatiza inovação ao invés de eficiência e que tem poucos controles", explica o executivo.

Dada a situação atual da Netflix, que teve seu primeiro trimestre negativo em número de assinantes nos últimos dez anos, pode ser uma leitura reflexiva para tentar imaginar o futuro da gigante do streaming e do setor em si.

6) Em busca de sentido, de Viktor Frankl

Indicação de Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vittude:

"Na psicologia ele é conhecido como o fundador da logoterapia, também chamada de terceira escola vienense de psicoterapia (a primeira é a de Freud e a segunda de Adler). O livro traz relatos da experiência que o autor viveu em campos de concentração nazistas durante a 2ª guerra mundial.

Alguns trechos são bem marcantes e me impactaram bastante. Uma das reflexões interessantes é sobre sermos fruto de tudo que já vivemos, inclusive o sofrimento. Outra passagem que gostei muito foi quando o autor menciona que o papel do logoterapeuta é mais parecido com o do oftalmologista do que com o de um pintor. O pintor procura transmitir uma imagem ao mundo como ele o vê. Já o oftalmologista capacita seus pacientes a enxergar o mundo como ele é na realidade. Sendo assim, o papel do psicólogo consiste em ampliar e alargar o campo visual dos seus pacientes de modo que todo o espectro de sentido em potencial se torne consciente e visível para eles", explica Tatiana.

7) Prepared: What kids need for a fulfilled life, de Diane Tavenner

Indicação de Bill Gates, co-fundador da Microsoft

“Prepared: What kids need for a fulfilled life” (“Preparado: o que as crianças precisam para ter uma vida realizada”, em tradução livre), escrito pela educadora americana Diane Tavenner, aborda de forma direta como os pais devem se concentrar sobre o que é melhor para seus filhos e não necessariamente o que eles acham que é ideal.

“Todos os pais sabem que preparar seus filhos para a vida após a escola é uma jornada longa e difícil, mas Tavenner mostra como tornar o processo agradável e tranquilo”, afirma Gates ao comentar a indicação em seu blog pessoal.

Além de trazer dicas de como conversar com os filhos sobre carreira e futuro, o livro também argumenta que os pais também devem ensinar e explicar aos filhos mais sobre felicidade e caráter. É uma leitura quase que obrigatória para aqueles que possuam filhos pequenos.

8) Por Que Nós Dormimos: A Nova Ciência do Sono e do Sonho, de Matthew Walker

Indicação de Bill Gates, co-fundador da Microsoft

Em "Por Que Nós Dormimos: A Nova Ciência do Sono e do Sonho", o neurocientista inglês Matthew Walker, apresenta os resultados colhidos durante quatro anos de estudo sobre os efeitos do sono no corpo e na mente humana, analisando como a privação ou excesso de sono afeta o bem-estar corporal e a forma física, mas também como pode ser prejudicial para a criatividade e a sensibilidade emocional.

Na era do Burnout e das crises de ansiedade, o livro pode trazer importantes dicas e ensinamentos sobre a importância do descanso e como é fundamental separar um tempo para você mesmo.

9) Factfulness: O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, de Hans Rosling

Indicação de Barack Obama, ex-presidente dos EUA

O central da obra de Rosling é mostrar, através de dados curiosos e de análises históricas precisas, como nós temos pouco conhecimento sobre nossa própria realidade social. O livro também propõe explicações para esses mal entendidos de consenso acontecerem.

A obra é reflexiva e, de maneira esperançosa, fala sobre o potencial humano e o progresso da nossa espécie se trabalharmos em conjunto e em cima de fatos, deixando de lado consensos preconceituosos.

10) O Coach de um trilhão de dólares: O manual de liderança do Vale do Silício, de Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg e Alan Eagle.

Indicação de Eric Schmidt, ex-CEO da Alphabet

Bill Campbell foi um ex-treinador de futebol americano e um nome de ferro para grandes empresários das maiores companhias do mundo de hoje, como Eric Schmidt e Alan Eagle, ex-executivos do Google, Steve Jobs, da Apple e Jeff Bezos, da Amazon.

O livro conta a história do treinador e como ele se tornou um nome muito requisitado pelos executivos do Vale do Silício para melhorar os ambientes das empresas. Com dezenas de depoimentos de antigos conhecidos e "alunos" de Campbell, o livro retoma suas as principais características de liderança e mostra como o coach era um líder nato, seja no campo, seja no escritório.

Entre as lições de Campbell estão o desenvolvimento de relações de confiança, o trabalho em equipe e o estímulo ao crescimento pessoal nas práticas de gestão de pessoas - dicas fundamentais para qualquer um que deseje impulsionar sua carreira.

