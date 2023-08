Dia do estagiário: Bunge, Deloitte, Pepsico e outras empresas estão com vagas abertas

Hoje, 18 de agosto, é celebrado o Dia do Estagiário. Essa data surgiu com a primeira Lei de Estágio no Brasil, regulamentada em 18 de agosto de 1982. Foi a partir deste ano que alguns direitos foram adquiridos para estudantes como a obrigatoriedade de estudo em uma instituição de ensino, jornada compatível com o horário escolar e a possibilidade da bolsa-auxílio.

Esse Lei vigorou sem alterações por quase três décadas, e por ser muito genérica, muitos estudantes acabavam em subempregos, com cargos distantes dos estudos e baixa remuneração. Em 2008, um marco aconteceu com a aprovação da Lei 11788/08 que estabeleceu de uma maneira mais clara os direitos e deveres dos estudantes: o objetivo da lei que vigora até hoje é que os estagiários atuem de forma mais estratégica para a empresa, de acordo com os seus estudos.

Para os estudantes que buscam começar a atuar em sua área de formação, selecionamos algumas vagas de estágios que estão abertas em diferentes regiões do Brasil:

O banco Bradesco, em parceria com a consultoria de seleção Eureca, está com inscrições abertas para o programa de Estágio Bradesco 2023: Tecnologia. As vagas são em modelo híbrido e voltadas às cidades de Curitiba (PR), Uberlândia (MG), Barueri (SP), Alphaville (SP), Osasco (SP) e São Paulo (SP). O prazo para se candidatar é até o dia 29 de agosto.

Para esta oportunidade, o Bradesco busca pessoas com formação superior a partir de dezembro de 2024 (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), cursando a partir do 2º semestre de graduação ou 1º semestre de tecnólogo, além de ter disponibilidade para uma jornada de estágio de 20, 25 ou 30 horas semanais, com possibilidade de realizar um ou dois anos de estágio.

Há vagas para diferentes áreas de atuação como: Infraestrutura, Operações, Sistemas, Inteligência de Dados, Segurança Corporativa, CRM, Bradesco Experience e Inovabra. Além da bolsa-auxílio, quem entrar para o time terá auxílio-transporte, seguro de vida, cesta de serviços bancários exclusiva, entre outros.

As entrevistas com as lideranças estão previstas para setembro e outubro 2023 e o processo admissional entre outubro e novembro de 2023.

Inscrições: no portal de vagas da Eureca

A Bunge, empresa de agronegócio, abre inscrições simultâneas para seus três processos de atração de talentos voltados a pessoas em início de carreira: Programa de Estágio, Programa de Trainee e Programa Engenheiros e Traders Bunge. São mais de 70 vagas distribuídas entre diferentes áreas da companhia, em diversas regiões do país. Interessados devem se inscrever pelo site até 14 de setembro de 2023.

As vagas dos programas incluem posições tanto em áreas corporativas quanto em unidades operacionais, como moinhos de trigo, fábricas de esmagamento de soja, silos e terminais portuários. São diversas possibilidades de carreiras, que vão desde áreas como jurídico, mesa de trading de grãos e de câmbio, marketing e comercial até sustentabilidade, qualidade, produção e indústria 4.0.

Inscrições: acesse o site da Bunge

O Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paulo Souza”, autarquia do Governo do Estado de São Paulo que administra Etecs e Fatecs, está com 1.482 vagas para alunos do Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior.

A bolsa auxílio pode chegar até R$ 937, dependendo da carga horária e escolaridade. A inscrição e prova on-line vai até o dia 04/09.

Inscrições: acesse o site do CIEE

A Continental, fabricante alemã de pneus, está com vagas de estágio nos estados da Bahia, São Paulo e Paraná.

Há oportunidades em ambos os formatos, o que difere é a necessidade da área. Quando a vaga é para atuar junto a área produtiva, geralmente há a necessidade do estagiário atuar de forma presencial, mas quando a posição é para a área administrativa é possível atuar de forma híbrida.

É necessário estar cursando a graduação superior ou técnica e, por se tratar de uma empresa global, para algumas áreas, exige-se o conhecimento no idioma inglês.

Entre os benefícios oferecidos estão: bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass, day off no mês do aniversário, cesta básica, cesta de Natal, desconto na compra de pneus, cartão Ifood para quem faz home office, refeitório e lanchonete no local (em algumas localidades), vale-transporte/fretado, Programa de Apoio Conti – benefício extensivo aos familiares também (trata-se de uma equipe de especialistas prontos para atender 24 horas por dia, auxiliando em temáticas como: orientação psicológica, financeira, jurídica, nutricional, educacional e muito mais).

Inscrições: para vagas no Brasil, acesse o portal de vagas da companhia

A Deloitte, empresa de auditoria, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio, voltado para a área de Consultoria Tributária.

São oferecidas vagas a universitários que possam atuar presencialmente nos escritórios de Campinas, Joinville, Curitiba e Porto Alegre. Podem se candidatar universitários com formação prevista até dezembro de 2025 e profissionais recém-formados que possuam disponibilidade para trabalhar meio período. O curso exigido para ingressar no processo seletivo é Ciências Contábeis, além de um nível intermediário de proficiência em inglês. O processo seletivo é 100% online e contempla etapas de teste, gamificação e entrevistas.

Para os novos profissionais, a Deloitte oferece salário competitivo e um pacote de benefícios que inclui acesso a aplicativos de saúde e bem-estar, flexibilidade de horário, dia livre no aniversário, licenças maternidade e paternidade estendidas, ações educacionais e profissionalizantes, vale refeição/alimentação, seguro saúde e odontológico, entre outros, dependendo do nível de contratação e benefícios escolhidos entre as opções.

Inscrições: acesse o portal de vagas do programa no LinkedIn

Eaton

O Programa de Estágio da Eaton, empresa de gerenciamento inteligente de energia, está com 60 vagas para as unidades de Caxias do Sul (RS), Mogi Mirim (SP), Porto Feliz (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Valinhos (SP).

Os interessados, após se inscreverem on-line, passarão pelas etapas de seleção que envolvem testes, dinâmica e, por fim, entrevista com as lideranças das áreas contratantes. A empresa adota a estratégia de Blind-CV, ou seja, os recrutadores não têm informações do nome, sexo, idade e raça.

Podem participar do Programa de Estágio Eaton 2024, estudantes do ensino superior com previsão de formação entre 2024 e 2025, e alunos que cursam nível técnico matriculados em instituições de ensino com disponibilidade de estágio. É desejável que tenham conhecimento do Pacote Office e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. Ter inglês é um diferencial.

Além de bolsa auxílio, a Eaton oferece aos contratados os seguintes benefícios: assistência médica e odontológica, transporte, restaurante, cesta de Natal, seguro de vida, presente de aniversário e recesso remunerado. O prazo de inscrições é até o dia 31/8.

Inscrições: acesse o portal de vagas da EATON https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/eaton/

IEL

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), empresa que oferece soluções para educação empresarial e desenvolvimento de carreiras, está com 4.297 vagas de estágio abertas em 13 estados do Brasil: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins.

Entre as oportunidades, há vagas para as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Terapia Ocupacional, Pedagogia e Engenharias.

O IEL oferta, também, vagas para os cursos técnicos, como em Técnico em Administração e Técnico em Eletrotécnica ou Eletromecânica.

O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2,5 mil reais, além de auxílio transporte e vale-refeição.

Inscrições: acesse o site da IEL

MUTANT

A Mutant, do segmento de tecnologia, está com inscrições abertas para o Programa Neo Mutants 2023.

O Programa contempla 10 vagas no modelo de trabalho híbrido, com foco em São Paulo/SP com bolsa-auxílio de R$ 1800,00. Podem se inscrever estudantes de ensino superior que irão se formar em dezembro de 2024/2025 em cursos como Administração (todas), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Bacharelado Interdisciplinar em ciência e economia, Big Data e Inteligência Analítica ou para Negócios, Ciência da Computação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Jornalismo, Marketing, Design, Engenharias (todas), Redes de Computadores, Sistema de Informação, entre outros.

As oportunidades são para estagiar nas seguintes áreas: Tecnologia - Desenvolvimento de Sistemas, Experience Designer - Interfaces de Voz, Customer Experience, People Experience, FP&A e Performance - Automação de Jornadas.

Entre os benefícios que serão oferecidos aos candidatos aprovados estão: plano odontológico, plano de saúde Amil, vale-alimentação e/ou vale-refeição, Gympass, auxílio home-office, seguro de vida, programas de treinamento e desenvolvimento, cartão multibenefícios e Day off no dia do aniversário.

O Prazo de inscrições é até o dia 20/08.

Inscrições: acesse o portal de vagas da Companhia de Estágios

A PepsiCo, fabricante de alimentos e bebidas, abriu inscrições para seu Programa de Estágio, First Gen, com cerca de 30 vagas para as áreas de Recursos Humanos, Pesquisa e Desenvolvimento, Vendas, Insights, Operações, Jurídico, Marketing, T.I e Finanças.

O prazo até o dia 19 de agosto. Assim como nas últimas edições, alinhado à sua estratégia ESG, PepsiCo Positive (pep+), a companhia mantém o seu compromisso com a Diversidade, Equidade e Inclusão e tem como objetivo contratar, ao menos, 50% de mulheres e 50% de pessoas negras. Na última edição, o programa teve representatividade de 70% de mulheres e 46% de pessoas negras.

As oportunidades são para atuar em diversas cidades: São Paulo, São Bernardo do Campo, Itu, Sorocaba e Valinhos (SP); Curitiba (PR); Porto Alegre (RS); Feira de Santana (BA); Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes (PE); Sete Lagoas e Contagem (MG).

Para participar, é necessário estar no penúltimo ou último ano da graduação, com formação prevista entre setembro de 2024 a agosto de 2025, e ter disponibilidade para estagiar na cidade da vaga para a qual se inscreveu. O programa segue sem exigências de inglês, faixa-etária ou universidade; e segue a premissa de atrair talentos diversos.

Inscrições: os(as) interessados(as) podem se inscrever por meio do site da Cia de Talentos

ZF

A ZF Friedrichshafen AG (ZF), é uma produtora mundial de peças automotivas e industriais, abriu vagas em seu programa de estágio que é voltado para estudantes de Engenharia Mecatrônica, Elétrica, Mecânica, Controle e Automação, Produção e também para estudantes de Administração, Economia, Comércio Exterior e Logística. A bolsa-auxílio pode chegar até R$2.204,00. É necessário ter disponibilidade para atuar presencialmente em Sumaré (SP).

Inscrições: o processo seletivo pode ser acessado no site do CIEE