Dia do Designer: busca pela formação cresceu 40%, salários chegam a R$ 8,6 mil

No próximo sábado, dia 5 de novembro, é comemorado o Dia do Designer Gráfico, data que homenageia os profissionais especializado em desenvolver produtos visuais.

Atualmente, as carreiras deste setor são uma das que mais crescem no país. Segundo dados da Alura, escola de tecnologia, o número de pessoas buscando por cursos relacionados à formação em design cresceu 40,7% no último ano.

Ainda de acordo com o levantamento, em 2022, mais de 50,5 mil pessoas estudaram cursos de Design na plataforma, enquanto o ano de 2021 totalizou pouco mais de 35,9 mil.

Ainda segundo levantamento, dentre as formações mais realizadas no ano estão: UX design, Design Gráfico, UX Research, Design System, UX Research: análise e visualização de dados, Motion Design e Prototipagem com Figma.

“Uma das principais motivações pelo qual as pessoas têm buscado migrar para a área de Design focado em produtos digitais deve-se a valorização salarial do mercado de trabalho, que segue em crescente expansão", diz Tatiane Carvalho, Product Manager da Escola de UX & Design da Alura.

Por mais que atualmente a função de designer esteja bastante atrelada ao meio tecnológico, existem diversas outras frentes de atuação e carreiras que merecem ser destacadas como, por exemplo: design de interiores, design de jóias, design de produtos focados em indústria (auxiliando na criação de itens ergonômicos, embalagens e itens analógicos), design de moda, dentre outros.

Carreira em T

Porém, para alcançar uma carreira bem-sucedida na área de Design é preciso ser mais que um especialista em um segmento x ou y.

É preciso desenvolver o que os especialistas chamam de carreira em T, do inglês t-shaped, que pressupõe habilidades multidisciplinares, com conhecimento generalista em outras áreas complementares.

"Desta forma, o conhecimento nas áreas do design é essencial para complementar profissionais que trabalham com desenvolvimento front-end, back-end e análise de dados, auxiliando no desenvolvimento de interfaces e dados mais amigáveis, tanto para os stakeholders quanto para os usuários finais”, afirma Tatiane.

Dentre as principais áreas de atuação deste mercado dentro do contexto tecnológico estão: UX Design, UI Design, Product Design, Design Gráfico e Design Digital. Conheça um pouco mais sobre cada uma dessas funções a seguir:

O que faz e qual o salário de UX Designer?

Segundo o Interaction Design Foundation, o design voltado para a experiência do usuário (UX) atua voltado para a criação de produtos que forneçam experiências interessantes para o usuário.

Com uma média de 2.800 vagas abertas no LinkedIn para este cargo, este profissional assume uma função essencial para o decorrer de todo o desenvolvimento do produto, incluindo aspectos de branding, design, usabilidade e função.

De acordo com a plataforma de empregos Vagas.com, os salários na área de UX Design variam entre R$ 3.509 até R$ 7.632.

O que faz e qual o salário de UI Designer?

User Interface Design (Design de Interface do Usuário) ou UI Design, é o nome dado ao trabalhador responsável por definir a maneira pela qual o usuário irá interagir ou controlar um dispositivo, software ou aplicativo.

Para isso, o profissional precisa estar atento em diversos aspectos produtivos, como aparência e funcionalidade dessa solução, proporcionando uma experiência fácil e agradável. Atualmente, este cargo possui cerca de 4.800 oportunidades em aberto na rede social profissional LinkedIn.

De acordo com a plataforma de empregos Vagas.com, os salários na área de UI Design variam entre R$ 3.012 até R$ 6.169.

O que faz e qual o salário de Product Design?

Imaginar, criar e produzir uma solução tecnológica para resolver algum problema do usuário não é uma tarefa fácil, porém é o trabalho do Product Design. Atuante durante todo o processo de desenvolvimento de um projeto, este profissional desempenha um papel fundamental e contínuo no refinamento da experiência do cliente diante de um determinado produto.

Graças a complexidade, esse profissional acaba abrangendo diversas atividades do segmento, como UX Design, Design Gráfico, análise de dados, entre outros, e contando com cerca de 1.800 oportunidades em aberto no LinkedIn.

De acordo com a plataforma de empregos Vagas.com, os salários na área de Product Design variam entre R$ 4.845 até R$ 8.681.

O que faz e qual o salário de Designer Gráfico?

Com mais de 1.400 oportunidades na rede social profissional, o Designer gráfico trabalha com a responsabilidade de garantir o ordenamento estético para resolver problemas e comunicar ideias por meio de tipografia, imagens, cores e formas de uma forma agradável para o produto.

A área possui uma grande demanda por freelancers, auxiliando em ganhos muito maiores do que a média salarial CLT.

De acordo com a plataforma de empregos Vagas.com, o salário médio da área de Design Gráfico é de R$ 2.005.

O que faz e qual o salário de Designer Digital

Já o designer digital atua com responsabilidades parecidas com o profissional gráfico, porém apenas com conteúdos digitalizados, como sites, animações, games e redes sociais.

Vale dizer que este trabalho tem uma peculiaridade importante de se fazer layouts projetados para que funcionem, na maioria dos casos, em dispositivos de diferentes tamanhos. Atualmente há cerca de 800 oportunidades para o cargo no LinkedIn. Assim como o Design Gráfico, a área também possui uma grande demanda por freelancers, auxiliando em ganhos muito maiores do que a média salarial CLT.

De acordo com a plataforma de empregos Vagas.com, os salários na área de Design Digital variam entre R$ 1.636 de salário até R$ 3.542.

