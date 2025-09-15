Carreira

Dia do Cliente: Na Prática libera conteúdo especial sobre liderança com empresário de sucesso

Masterclass gratuita revela como definir metas ousadas, agir com estratégia e construir conexões com líderes e profissionais de destaque

Jorge Paulo Lemann (Bloomberg/Bloomberg)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10h09.

O Na Prática, plataforma de desenvolvimento para jovens profissionais, está promovendo a masterclass online e gratuita “Liderança com Jorge Paulo Lemann” e convida jovens brasileiros a aprender diretamente com um dos empresários mais influentes do mundo.

Neste Dia do Cliente, os participantes terão acesso a conteúdos exclusivos que ensinam como pensar grande, executar com excelência e conectar-se com as pessoas certas, impulsionando suas carreiras e transformando seus objetivos em realidade.

Sobre o Na Prática e Jorge Paulo Lemann

O Na Prática oferece orientação de carreira, aceleração de performance e conexão com o mercado por meio de cursos online e presenciais, conteúdo digital gratuito e eventos de recrutamento — tudo pensado para que jovens brasileiros tenham acesso a melhores oportunidades e consigam colocar seus sonhos em prática.

Jorge Paulo Lemann é um dos empresários e investidores mais influentes do Brasil e do mundo, sendo acionista da AB InBev, com participações em gigantes como Kraft Heinz e Burger King (via Restaurant Brands International). 

Lemann se dedica a fomentar a educação e desenvolver jovens talentos no Brasil. Sua trajetória, pautada pelo pensamento de longo prazo e busca por excelência, inspira uma geração inteira de líderes.

O que você vai aprender com Paulo Lemann?

A masterclass está estruturada em três módulos:

Módulo 1 – A Importância de uma Rede de Gente Boa

Descubra como identificar e se conectar com pessoas diversas e talentosas que impulsionam seu crescimento e abrem novas oportunidades.

Módulo 2 – Como Pensar Grande

Aprenda a estabelecer metas ambiciosas de curto, médio e longo prazo com clareza e estratégia.

Módulo 3 – Execução, Solução e Pragmatismo

Saiba transformar ideias em resultados concretos: simplificando problemas, evitando erros e equilibrando inovação com pragmatismo.

Aprenda sobre liderança com um especialista 

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

  • Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos
  • Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns
  • Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional
  • Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil

