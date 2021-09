Dia do Cliente: veja 18 cursos livres e 9 MBAs com até 30% de desconto

Na quarta-feira, 15, é comemorado o Dia do Cliente. A data foi criada em 2003 pelo gaúcho João Carlos Rego para estreitar a relação entre o comércio e os consumidores e já faz parte do calendário oficial de pelo menos 14 estados e 167 municípios brasileiros.

Com o objetivo comemorar esse dia especial – e de reforçar o seu compromisso com a democratização da educação no país – a EXAME Academy, braço de educação digital da EXAME, vai oferecer bolsas de estudo de até 30% em 18 cursos livres e 9 MBAs disponíveis em sua plataforma. Os descontos serão válidos apenas durante a quarta-feira, 15.

Para participar da ação, basta acessar este link e preencher um cadastro. No dia da promoção, os inscritos receberão um e-mail com o cupom de desconto para usar no curso que desejar.

Participe do Dia do Cliente! Faça o seu cadastro e ganhe uma bolsa de estudos nos cursos livres e MBAs da EXAME Academy

Quais cursos fazem parte da promoção?

As opções vão desde os cursos livres (que passam por temáticas como carreira, vida pessoal, empreendedorismo, finanças, inovação e ESG) até os MBAs executivos, que são desenvolvidos em parceria com grandes instituições de ensino.

Dentre eles, está o MBA Executivo em Growth Marketing e Vendas Digitais.

Voltado para profissionais que exercem ou desejam exercer uma posição de liderança no departamento de marketing, o curso a nível de pós-graduação tem duração de 18 meses e desenvolve as habilidades necessárias para gerenciar um negócio digital na nova economia.

Saiba mais sobre o MBA em Marketing Digital da EXAME Academy em parceria com a Trevisan Escola de Negócios

Temas como metodologias ágeis; customer e user experience; inbound; SEO; marketing de conteúdo; modelagem e estrutura de dados; business inteligence; governança corporativa e métricas de geração de receita estão entre os tópicos abordados ao longo do curso.

Com o objetivo de criar condições para a aplicação prática do aprendizado teórico em sala de aula, o corpo docente é composto por mestres e doutores com alto embasamento acadêmico e profissionais com ampla experiência prática de mercado.

Além do MBA em Marketing Digital, oito outros MBAs fazem parte da promoção. São eles:

Executive MBA em Valuation e Análise Financeira MBA Executivo em Data Science MBA Executivo em ESG e Impact MBA em Gestão Financeira, Compliance e Riscos MBA Gestão de Finanças e Controladoria MBA em Finanças e Mercado de Capitais Double MBA (24 meses) Jornadas Exame Academy

Veja também os cursos livres que fazem parte da ação:

Mente em Foco Oratória: como falar em público sem medo IniciAção: primeiros passos para investir na bolsa Preparatório para a certificação CEA Comece a poupar: alcance a sua liberdade financeira Manual do Investidor Saindo das dívidas Transformação Ágil Construindo renda com Fundos Imobiliários Decifrando as criptomoedas Mapa dos fundos – encontre os melhores fundos de investimentos A renda fixa não morreu ESG: a revolução da sustentabilidade Jornada da análise técnica do básico ao avançado Estratégias vencedoras com opções Women Empowerment Program Combo: ESG Revolução + ESG Investimentos Combo: Women Empowerment Program + IniciAção

Não perca essa oportunidade de dar um upgrade no currículo e um salto na sua carreira com os cursos online e MBAs da EXAME Academy. Faça já o seu cadastro!