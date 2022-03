Dia da mulher: cinco lições de inglês para entender o dia 8 de março

O dia 8 de março foi oficialmente instituído como o Dia Internacional da Mulher pela ONU em 1975 e é celebrado em mais de 100 países. Ele visa reconhecer as conquistas sociais, políticas e culturais das mulheres, mas também é uma oportunidade de chamar atenção para a necessidade de acelerar os movimentos em direção à igualdade de direitos e de condições em relação aos homens.

O fato recém-divulgado é que a pandemia alongou em 36 anos a projeção de igualdade de gênero no mundo. Agora, a paridade na economia, política e educação deve ser atingida daqui a 135,6 anos.

É o que aponta a 15ª edição do Relatório de Desigualdade Econômica de Gênero 2021 (conteúdo em inglês, ou seja, uma ótima oportunidade de praticar inglês sobre um tema atual), divulgado pelo Fórum Econômico Mundial (WEF).

Essa reivindicação já é muito antiga. A primeira manifestação em relação às mulheres ocorreu em Nova York, no dia 26 de fevereiro de 1909. A passeata contou com cerca de 15 mil mulheres que protestaram por melhores condições de trabalho, que na época eram muito precárias e exploradoras.

Em outubro do ano seguinte, em Copenhague, aconteceu a Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, na qual a líder socialista alemã Clara Zetkin sugeriu que houvesse uma agenda anual de ações em prol das mulheres. A partir de 1911, as manifestações começaram a acontecer anualmente em diferentes datas entre fevereiro e março, de acordo com cada país.

Vamos adquirir vocabulário, exercitar a compreensão oral e reforçar estruturas gramaticais do inglês tendo o tema como pano de fundo? São cinco atividades para que você possa escolher o que prefere fazer.

Primeira Atividade

Reading Comprehension

Ler o Relatório de Desigualdade Econômica de Gênero 2021 (link acima no texto). Anote as expressões e jargões interessantes, crie um glossário.

Segunda Atividade

Listening Comprehension

Assista ao Ted Talk da Kyl Myers e, além de prestar atenção à mensagem, atente para as expressões listadas abaixo. Vá ticando todas que conseguir ouvir e verifique se sabe o significado de todas elas.

Role models Ruggedness To be paid less Lower starting salaries Gender stereotype To be paid allowance Gender disparities Expecting parents Gender inequality Infants Feminized product To underestimate Cornerstone of masculinity To overestimate largely socially constructed

Terceira Atividade

Writing

Kyl talks about how we raise children and how we create gender differences since the moment we are expecting parents by reinforcing traits through stereotypes. What is your opinion about it? What is your opinion on how she is raising her child?

Quarta Atividade

Listening Comprehension

Assista a esse vídeo que traz os fatos envolvendo a trajetória das mulheres e suas conquistas.

Quinta Atividade

Reading Comprehension

Se quiser saber mais sobre o Dia Internacional da Mulher, acesse esse site:

https://www.internationalwomensday.com/

