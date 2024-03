Devo usar o #OpenToWork no LinkedIn? Veja como a IA pode colocar seu perfil na mira dos recrutadores

Você provavelmente já viu o selo #OpenToWork sendo usado no LinkedIn. Aplicada às fotos dos profissionais que estão em busca de novas oportunidades, a informação serve para sinalizar aos recrutadores o interesse pela recolocação profissional. Mas será que essa é a estratégia mais assertiva? Entre os trabalhadores, as opiniões se dividem.

Há quem veja bons resultados no selo verde. Para esses, é uma maneira de comunicar para toda a rede de contatos o interesse por novas posições e, talvez, receber mais indicações para participar de processos seletivos.

Mas também há ressalvas. Alguns usuários afirmam que o selo não traz resultados muito animadores (como maior visibilidade dentro da plataforma ou mais convites para entrevistas e conversas com recrutadores).

Por uma perspectiva ou por outra, o consenso é que apenas uma informação não tem poder de aumentar as chances de contratação. É preciso também um perfil completo, com boas descrições, uma foto atrativa e detalhes profissionais relevantes. Sem isso, mesmo usando o filtro #OpenToWork, dificilmente um profissional será encontrado.

Mas a boa notícia é que, usando ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, é possível colocar um perfil na mira dos recrutadores de forma assertiva. Veja as principais recomendações para sair na frente na corrida por vagas.

Como colocar seu perfil no LinkedIn em evidência usando IA?

Otimize seu perfil com palavras-chave

Palavras-chave valem ouro no LinkedIn. Isso porque elas permitem que os recrutadores encontrem com mais facilidade perfis compatíveis com suas oportunidades de emprego. Com o ChatGPT, uma das mais conhecidas ferramentas de IA, é possível identificar os termos mais relevantes para diferentes áreas de atuação. Basta pedir para a ferramenta dizer quais os termos mais buscados por recrutadores em determinado setor.

Veja como no exemplo a seguir.

ChatGPT pode ajudar a definir palavras-chave mais relevantes para perfil no LinkedIn (ChatGPT/Reprodução)

É importante incluir essas palavras-chave de forma natural ao perfil – pode ser no resumo profissional, nas descrições de experiências ou nas seções de habilidades.

Personalize seu resumo e título profissional

Utilize o Chat GPT – ou outras ferramentas de IA – para criar um resumo envolvente e um título profissional impactante. Essas costumam ser as primeiras informações que recrutadores se deparam ao entrar no perfil – por isso elas precisam ser bem assertivas.

A IA pode sugerir, em apenas um parágrafo, como destacar suas principais conquistas, experiências e habilidades. Lembre-se de indicar para a ferramenta as informações mais relevantes sobre sua carreira e verificar se as sugestões apresentadas estão corretas.

Veja, no exemplo abaixo, como fazer isso.

ChatGPT ajuda usuários a criar uma resumo profissional que destaque conquistas, experiências e habilidades mais relevantes (ChatGPT/Reprodução)

Busque por recomendação de conteúdo para compartilhar

Ferramentas de IA podem desempenhar um papel importante na produção de conteúdos relevantes para compartilhar no LinkedIn, como artigos e notícias. Isso demonstra aos recrutadores o interesse e engajamento do profissional com o mercado. E, com o ChatGPT, é possível descobrir as possíveis tendências, fontes confiáveis e até mesmo acompanhar resultados dos conteúdos publicados.

Monitore tendências de contratação

Solicite ao ChatGPT as maiores tendências de contratação em determinada área. Com essas informações, é possível destacar no perfil aquelas habilidades, tecnologias e certificações que estão sendo mais procuradas pelas empresas.

Veja, no exemplo a seguir, como solicitar essa informação.

ChatGPT pode indicar as maiores tendências de contratação (ChatGPT/Reprodução)

Melhore sua foto de perfil

Melhorar sua foto de perfil no LinkedIn é uma parte crucial para causar uma boa primeira impressão aos visitantes do seu perfil. Alguns aplicativos utilizam a inteligência artificial para remover fundos, fazer ajustes de enquadramento e melhorar a iluminação das fotos. Veja, abaixo, alguns aplicativos para utilizar.

Photolemur

PortraitPro

Luminar AI

Remini

BeFunky

FaceApp:

EXAME dá certificado para quem assistir aulas gratuitas sobre IA

De olho na crescente relevância das ferramentas de IA para o mercado, a EXAME apresenta, entre os dias 20 e 26 de março, a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro. Um treinamento virtual e gratuito que tem como objetivo apresentar, a profissionais dos mais variados setores, como se beneficiar das ferramentas de inteligência artificial em suas carreiras.

“A série é a porta de entrada não apenas para entender, mas também para aplicar a IA no seu dia a dia profissional”, garante Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME e professora da série, em um vídeo de divulgação do projeto.

Vale destacar que não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação para participar do treinamento - e que todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo (e ao perfil do LinkedIn) ao final dos encontros.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME