Desejados pelas big tech, imunes ao desemprego: quem são os profissionais mais cobiçados do momento?

Existe um profissional que caminha na contramão dos layoffs, está sempre na mira dos recrutadores, raramente passa por dificuldades para encontrar bons empregos, muitas vezes pode escolher onde trabalhar e ainda recebe salários que ultrapassam os dois dígitos. São os especialistas em inteligência artificial, que se tornaram um dos profissionais mais requisitados dos últimos anos.

Mas não sem motivo. Empresas de todos os tipos estão revendo as percepções sobre o uso da tecnologia e entendendo que a inteligência artificial também é um componente crucial para negócios modernos, pois pode otimizar processos, criar espaço para inovação, reduzir custos e resolver problemas rapidamente.

No entanto, para que essas ferramentas sejam verdadeiramente efetivas, é necessário dispor de profissionais altamente qualificados e capazes de liderar essa transformação.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Projeção aponta para aumento de 30% nas vagas em IA

Para atrair esses talentos, as empresas estão apostando em benefícios bem competitivos, que vão desde salários elevados (que podem chegar a R$ 35 mil, segundo o Guia Salarial Robert Half 2023) e maior flexibilidade para escolher onde trabalhar. Não é por acaso que esse setor tem alta empregabilidade.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a demanda por esses profissionais deve crescer até 30% nos próximos anos e a expectativa é que a qualificação na área se torne uma prioridade corporativa. "A capacitação tecnológica, especificamente em IA e big data, se tornará mais importante e as estratégias de habilidades das empresas se concentrarão nisso até 2027", destaca o documento.

No entanto, mesmo com forte demanda por profissionais capazes de liderar projetos de inteligência artificial, o setor de tecnologia sofre com a escassez de mão de obra capacitada. Para especialistas, quem sair na frente poderá aproveitar um oceano pouco explorado de oportunidades atrativas.

Quer se destacar profissionalmente com IA? Clique aqui e acompanhe treinamento introdutório sobre o tema por apenas R$ 37

Benefícios vão além de salário

E não são apenas os profissionais de tecnologia e programação que podem se beneficiar desse movimento. Isso porque, com a IA invadindo todas as indústrias, as oportunidades aparecem em diferentes setores.

Existem posições nas áreas de saúde, finanças, tecnologia, automação industrial, entretenimento e muitas outras. Isso dá aos profissionais a liberdade de escolher o estilo de trabalho que melhor se adapta às suas preferências.

Veja alguns setores em que especialistas em IA podem atuar:

Saúde: pode ser usada para diagnósticos médicos, análise de dados de pacientes e descoberta de novos medicamentos;

pode ser usada para diagnósticos médicos, análise de dados de pacientes e descoberta de novos medicamentos; Finanças: há possibilidades de ser aplicada nas análises de risco, durante negociações e previsão de tendências de mercado;

há possibilidades de ser aplicada nas análises de risco, durante negociações e previsão de tendências de mercado; Tecnologia: inteligência artificial é a espinha dorsal de muitas inovações tecnológicas como assistentes virtuais e carros autônomos;

inteligência artificial é a espinha dorsal de muitas inovações tecnológicas como assistentes virtuais e carros autônomos; Entretenimento: setores como jogos, cinema e música podem incorporar IA para criar experiências mais personalizadas e envolventes.

Mas, afinal, como se tornar um especialista em IA?

Para aqueles que desejam acompanhar a transformação e dar os primeiros passos em direção ao mundo da inteligência artificial, a EXAME apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um programa inédito que vai dar acesso de forma exclusiva às quatro aulas introdutórias do MBA.

Ao longo do treinamento, o especialista Miguel Lannes Fernandes vai mostrar o que é preciso para sair do zero e fazer parte da próxima geração de especialistas em IA do Brasil. “Independente do seu conhecimento em tecnologia”, garante o professor. Para participar, basta possuir diploma de graduação completa em qualquer área do conhecimento.

Outra boa notícia é que o programa está com desconto. De R$ 397, o valor para participar do treinamento sai por apenas R$ 37 (e ainda pode ser dividido em até oito parcelas). As matrículas estão abertas e podem ser feitas pelo botão abaixo.

Não perca essa oportunidade: vagas para treinamento são limitadas. Se deseja fazer parte da futura geração de especialistas em IA, clique aqui

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.