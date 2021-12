Descubra o que recrutadores esperam de você em entrevistas de emprego

A preparação antes de qualquer fase de um processo seletivo é essencial para que o candidato obtenha sucesso e consiga se aproximar da aprovação. A partir disso é necessário sublinhar a importância do preparo pré entrevista profissional, uma vez que este é o primeiro momento de contato direto entre candidato, gestor e time de RH. Ou seja: uma chance essencial de causar uma boa primeira impressão.

Com o foco em transformar esta meta em realidade, especialistas reúnem algumas atividades imprescindíveis antes de qualquer entrevista, a fim de guiar os profissionais em uma espécie de checklist a ser completado antes do encontro final com gestão e RH. Para aproveitá-lo ao máximo, é preciso foco e planejamento, para que, desta maneira, a entrevista transcorra com a maior naturalidade possível.

Alguns pontos que merecem destaque são mais práticos para os candidatos, como por exemplo entender quais são os seus objetivos diante da vaga. Outros, merecem mais pesquisa e atenção, pois são referentes à empresa e ao seu histórico no mercado.

Para entender melhor sobre o assunto, confira quais são as 6 atitudes que o recrutador espera do candidato antes da entrevista no vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".