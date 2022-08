Descubra as oportunidades que o metaverso pode trazer para sua carreira em evento gratuito da EXAME

Engana-se quem pensa que o metaverso se resume a uma forma de interação virtual ou a óculos de realidade aumentada para jogar videogames. Hoje, milhares de especialistas já entenderam que o metaverso é, na verdade, uma oportunidade.

E não é a primeira vez que uma oportunidade como essa aparece. Desde o seu boom, na década de 1990, a internet transforma constantemente os nossos padrões de comportamento e de vida. Ao longo dos anos, o que parecia impossível — e até desnecessário — como fazer as compras no mercado através de um aplicativo ou chamar um motorista em dois cliques, hoje já faz parte do dia a dia da maioria das pessoas.

De forma discreta, as tecnologias passaram a fazer parte dos pilares mais antigos e naturais da vida humana, como os relacionamentos amorosos, as amizades, o lazer e o trabalho. Não é à toa que um dos mercados que melhor remuneram seus profissionais, o mercado de tecnologia, nem sequer existiria sem o advento da internet. Ou mesmo que milhões de casais tenham se formado através de aplicativos de relacionamento nos últimos anos.

No entanto, a internet que conhecemos está mudando.

O que antes se resumia a sites, fotos e vídeos em uma tela de computador ou celular, está se transformando em uma nova realidade, totalmente imersiva e repleta de possibilidades. E a essa realidade damos o nome de: metaverso.

O metaverso é a "nova internet"

Segundo Flávio Tavares, CEO da Upper ADucation, a pandemia trouxe à tona algo que promete mudar para sempre a nossa relação com as tecnologias: “Nós estamos, mais do que nunca, adaptados a misturar o online com o offline.” Em um levantamento recente da NordVPN, descobriu-se que o brasileiro passa o equivalente a 197 dias por ano na internet. Em apenas quatro anos, a previsão é de que mais de 2 bilhões de pessoas passem, pelo menos, 1 hora por dia no metaverso para trabalho, compras, educação, socialização ou entretenimento.

Não é à toa que as maiores empresas do mundo já declararam publicamente que estão em busca de profissionais especialistas em metaverso e que pretendem investir bilhões de dólares nestes projetos.

“Muitas pessoas não querem mais sair para fazer compras, estudar ou fazer reuniões. Mas sim que tudo isso possa ser feito do conforto de suas casas, sem que a experiência real seja perdida, e é isso que o metaverso proporciona”, comenta Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME.

O metaverso não é apenas para os especialistas em tecnologia

Apesar de envolver muita tecnologia, não são apenas os profissionais de TI que podem aproveitar as oportunidades do metaverso. Afinal, assim como a internet, o metaverso também será uma ferramenta útil para todos os profissionais, independentemente da área de atuação e tipo de trabalho.

E são inúmeras as aplicações práticas.

Hoje, além de gigantes como Nike, Disney, Adidas e Microsoft, outras empresas — inclusive brasileiras — começaram a utilizar o metaverso para reuniões, treinamentos, onboarding de funcionários, apresentação de projetos (como obras e projetos arquitetônicos), aulas e estudos de anatomia. É o caso da MedRoom, uma empresa de educação médica que oferece soluções de realidade virtual para o estudo de anatomia humana a estudantes e professores de medicina.

Para Flávio Tavares, não existe regra: “Qualquer pessoa pode utilizar essa tecnologia nos negócios, empreendimentos, carreira ou até mesmo nos investimentos. Independentemente do objetivo, o importante é ter vontade e atitude para aprender”.

Na prática: quais são as oportunidades dentro do metaverso?

Você já percebeu que dezenas de matérias na internet estão falando sobre o metaverso e entendeu que essa tecnologia será parte do nosso futuro. Mas, afinal: na prática, quais são as oportunidades dentro do metaverso?

Assim como a internet, existem oportunidades tanto para aqueles que desenvolvem a tecnologia quanto para aqueles que utilizam a tecnologia em sua profissão. Confira alguns exemplos:

Desenvolvedores, designers, programadores e especialistas de dados que queiram atuar na construção do metaverso;

Gerentes de projeto, profissionais de RH e gerentes de operação que queiram otimizar o trabalho de suas equipes;

Médicos, psicólogos e demais profissionais da saúde que queiram tornar suas consultas mais produtivas e atrativas para o paciente;

Engenheiros, arquitetos e designers de interior que desejem melhorar a experiência de seus clientes, gerenciar obras e diminuir o tempo das construções;

Professores e educadores que desejem transformar as aulas online em verdadeiras experiências;

Negócios locais, que queiram trazer para o e-commerce a experiência de comprar no mundo físico;

Executivos , que queiram levar o metaverso para dentro de suas companhias.

No entanto, apesar da quantidade de opções, a maioria das pessoas sente que não está preparada para trabalhar e viver em um futuro que o metaverso estará tão presente quanto a internet está hoje.

Por isso, a EXAME se uniu ao especialista Flávio Tavares com o objetivo de ajudar os profissionais a tomarem a frente nessa revolução tecnológica e a encontrarem oportunidades em grandes empresas como Facebook, Google, Itaú e Boticário, ou até mesmo a utilizarem o metaverso para alavancarem ainda mais a sua carreira e seus negócios.

