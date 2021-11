Desconto cumulativo ou desconto acumulativo: qual o certo?

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Uma dúvida, de certa forma comum, envolve as expressões "desconto cumulativo" e "desconto acumulativo".

O termo cumulativo provém de acumulativo. Nos muitos dicionários de nossa Língua, vê-se que um termo é sinônimo do outro.

Em suma: use "desconto cumulativo" ou "desconto acumulativo"; ambas as formas são corretas.

CAMINHONEIROS ENTRARÃO EM ESTADO DE GREVE?

Em nossa Língua, existe a locução "estado de greve". Uma determinada categoria de servidores, por exemplo, pode ter entrado em "estado de greve", mas nunca entrado "de greve".

Estamos EM um determinado estado, EM uma determinada situação. Da mesma forma, entramos EM um determinado estado; entramos EM uma determinada situação.

Conclusão: entra-se EM greve; está-se EM greve.

O JUIZ REQUEREU...

O verbo “requerer” significa “pedir por meio de requerimento”, “exigir”. Sua conjugação, particular, relaciona-se diretamente ao radical “requere-“. No presente do indicativo, por exemplo: requeiro, requeres, requer, requeremos, requereis, requerem.

No pretérito perfeito, a atenção deve ser máxima, em função de a conjugação ser regular: requeri, requereste, requereu, requeremos, requerestes, requereram.

Do pretérito perfeito, deriva-se o pretérito mais-que-perfeito: requerera, requereras, requerera, requerêramos, requerêreis, requereram.

Do pretérito perfeito, também, deriva-se o pretérito imperfeito do subjuntivo: requeresse, requeresses, requeresse, requerêssemos, requerêsseis, requeressem.

De tal pretérito perfeito, por fim, também, deriva-se o futuro do subjuntivo: requerer, requereres, requerer, requerermos, requererdes, requererem.

