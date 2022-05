Descomplica vai pagar a inscrição do ENEM de seus novos alunos

As inscrições para os estudantes interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 já estão abertas e acontecem entre os dias 10 e 21 de maio, com taxa de R$ 85,00 para realização.

Para incentivar os estudantes a se inscreverem, a Descomplica, uma das maiores edtech da América Latina, quer ajudar os jovens a se preparar para o exame e vai arcar com até 100% do valor da taxa de inscrição para quem fechar um dos planos de Enem e Vestibulares da instituição até o fim das inscrições (21 de maio).

A Descomplica conta com três opções de planos, de acordo com os objetivos dos estudantes e as áreas de interesse.

Todas as opções oferecem mais de 15 mil vídeos de aulas gravadas, aulas ao vivo diariamente, além de um plano de estudo personalizado pra estudar considerando a sua disponibilidade correções de redação, exercícios e material didático para praticar, tira-dúvidas, avaliações e testes, resumão, guia para organização e planejamento e ainda apoio para garantir bem-estar e saúde mental dos alunos.

"Os anos de 2020 e 2021 foram marcados por incertezas e a pandemia fez com que muitos jovens tivessem que optar entre trabalhar e estudar. Essa falta de perspectiva sobre o futuro levou muitos estudantes a abandonarem o Enem e, por consequência, adiar o sonho da graduação. Por isso, a Descomplica quer dar uma força para nossos alunos alcançarem seus objetivos este ano”, afirma Daniel Pedrino, Presidente da Descomplica Faculdade Digital.

Como se inscrever nos cursos da Descomplica

Os alunos que se interessaram com a proposta da Descomplica, podem realizar as inscrições, através do site oficial da edtech. Lá, os alunos terão acesso os planos da escola, assim como os preços de cada pacote e todo material disponível.

