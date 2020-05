Depen abre 309 vagas. Veja mais 38 concursos com inscrições abertas

Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país. Com a pandemia do coronavírus, alguns concursos possuem inscrições estendidas. Confira:

Departamento Penitenciário Nacional (Depen)

São 309 vagas de nível médio e superior para Brasília, Mossoró, Campo Grande, Catanduvas e Porto Velho.

Salário: até 6.023,23 reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site

Sul e Sudeste

SP – Prefeitura de Diadema

São 127 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para bibliotecário, biólogo, arquiteto, engenheiro agrônomo, médico veterinário, procurador, professores, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 7.463,78 reais

Inscrições: até 30 de maio pelo site

SP – Prefeitura Municipal de Coroados

São 13 vagas de nível fundamental, médio e superior. Com oportunidades para médico, nutricionista, secretario de escola.

Salário: até 8.703,85 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

SP – Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto

São 5 vagas de nível superior para médicos.

Salário: até 5.371,65 reais

Inscrições: até 3 de junho pelo site

SP – Hospital Estadual de Sumaré

São duas vagas de nível superior para médicos.

Salário: até 13.081,98 reais

Inscrições: até 3 de junho pelo site

SP – Prefeitura de Itapeva

São 333 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 13.294,80 reais

Inscrições: até 4 de junho pelo site

SP – Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo

São 108 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.748,10 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Quadrix

SP – Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro

São 28 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para médicos, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal.

Salário: até 10.663,50 reais

Inscrições: até 11 de junho pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Sorocaba

São 103 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior para auxiliar de educação (20 vagas), professor de educação básica I (25), vice-diretor de escola (5), inspetor de alunos (8), orientador pedagógico (5), secretário de escola (3), diretor de escola (10), supervisor de ensino (2) e professor de educação básica II (15 vagas em educação física, 1 em geografia, 1 em arte, 1 em ciências físicas e biológicas, 1 em história, 2 em língua portuguesa, 2 em inglês e 2 em matemática.

Salário: até 7.231,73 reais

Inscrições: até 12 de junho pelo site da Vunesp

RJ – Prefeitura de Piraí

São 5 vagas de nível superior para médicos.

Salário: até 5.789,52 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site

MG – Prefeitura de Reduto

São 16 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 11.024,46 reais

Inscrições: até 1 de junho pelo site

MG – Prefeitura de Monte Santo de Minas

São 477 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.953,18 reais

Inscrições: até 15 de junho pelo site

MG – Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

São 13 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para contador, auxiliar técnico de fiscalização e enfermeiro fiscal.

Salário: até 5.483,19 reais

Inscrições: até 30 de junho pelo site

MG – Prefeitura de Campo Belo

São 456 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.850,00 reais

Inscrições: até 7 de julho pelo site

PR – Polícia Civil do Paraná

São 400 vagas de nível superior para investigador de polícia, delegado e papiloscopista.

Salário: até 18.280,05 reais

Inscrições: até 2 de junho pelo site

PR – Prefeitura Municipal de Virmond

São 24 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para dentista, advogado e veterinário.

Salário: até 5.159,20 reais

Inscrições: até 4 de junho pelo site

PR – Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS)

São 183 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.200,00 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Nosso Rumo

PR – Prefeitura de Paranaguá

São vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 11.085,12 reais

Inscrições: até 17 de junho pelo site

PR – Prefeitura de Rio Azul

São 19 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 16.338,38 reais

Inscrições: até 22 de junho pelo site

SC – Prefeitura de Curitibanos

São 23 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 17.512,84 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

SC – Prefeitura de Jardinópolis

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.635,44 reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site

SC – Prefeitura de Salete

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.830,37 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site

SC – Prefeitura de Quilombo

São vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 6.521,28 reais

Inscrições: até 19 de junho pelo site

RS – Prefeitura de Jacutinga

São 11 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.135,00 reais

Inscrições: até 29 de maio pelo site

GO – Prefeitura de Mundo Novo

São 125 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidade para advogado e engenheiro agrônomo.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 30 de maio pelo site

GO – Prefeitura de São Simão

São 2 vagas para procurador jurídico.

Salário: até 7.380,00 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site do Consesp

MS – Prefeitura de Santa Rita do Pardo

São 71 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.873,90 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site

MS – Prefeitura de Água Clara

São 362 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 10.830,78 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site

MS – Prefeitura de São Gabriel do Oeste

São 43 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, psicólogo educacional, biomédico, contador, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 18.536,94 reais

Inscrições: até até 14 de julho pelo site

MT – Prefeitura de Nova Monte Verde

São 35 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro ambiental, enfermeiro e professor de história.

Salário: até 5.767,26 reais

Inscrições: até 18 de junho pelo site

Norte e Nordeste

MA – Prefeitura de Bom Jardim

São 224 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.305,00 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

PE – Secretaria de Administração de Pernambuco

São 42 vagas para cadastramento de emergência de médicos para reforçar a resposta à pandemia do coronavírus.

Salário: até 9.886,16 reais

Inscrições: sem data final, é possível se inscrever pelo site

PE – Prefeitura de Gravatá

São 515 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro florestal, entre outros.

Salário: até 11.000 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

PE – Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista

São 59 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

PE – Prefeitura de Araçoiaba

São 370 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.500 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site do ADM&TEC

PE – Prefeitura de Moreilândia

São 74 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site

RO – Prefeitura de Rolim de Moura

São 80 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro civil, advogado, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 7.748,55 reais

Inscrições: até 26 de maio pelo site do Ibade

RO – Prefeitura e Câmara de Rio Crespo

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.392,80 reais

Inscrições: até 15 de junho pelo site

PB – Prefeitura Municipal de Tenório

São 76 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.500 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site