Departamento Pessoal (DP): o que é, como funciona, funções

Responsável por toda a administração dos funcionários em uma empresa, o departamento pessoal é muito diferente da área de recursos humanos, apesar de muitas vezes ser confundido com ela.

Por essa razão, é importante que empregadores e empregados entendam o que é o departamento pessoal, bem como as suas principais atribuições e tarefas dentro das organizações.

O que é departamento pessoal?

O departamento pessoal é o setor responsável por realizar toda a demanda técnica relacionada aos empregados.

Por cuidar de toda a parte técnica, esse setor deve estar atento a todas as questões trabalhistas e, da melhor maneira possível, resolver todos os problemas que se originam da relação entre empregado e empregador, tanto durante o contrato quanto após a demissão.

Dessa maneira, o departamento pessoal irá gerenciar todos os processos dentro da empresa que estão ligados a relação do empregado com a empresa e as leis trabalhistas.

Leia também:

O que faz o departamento pessoal?

Após entender o que é o departamento pessoal, é hora de saber efetivamente o que esse setor realiza dentro das empresas.

De maneira geral, uma das principais funções do departamento pessoal é a manutenção das informações e documentações atualizadas, para que a empresa possua respaldo e possa cumprir todas as demandas inerentes ao setor junto às leis e prazos trabalhistas.

Por essa razão, as pessoas que fazem parte do departamento pessoal precisam ter como principais qualidades a organização e o elevado senso de atenção.

Assim, esse setor é como um forte de defesa para a empresa e, além de cuidar de todas as documentações, ainda tem como responsabilidade:

Recolhimentos dos impostos devidos;

Gerenciamento das férias;

Processamento e toda a administração da folha de pagamentos;

Admissão e demissão de funcionários;

Representa a empresa junto a Justiça do Trabalho.

Dessa maneira, apesar de não parecer, o setor de departamento pessoal é muito complexo e apresenta muitas responsabilidades, sendo necessária uma boa divisão entre os funcionários e muita atenção na realização de todas as suas atividades.

Quais são os cargos no departamento pessoal?

Por conta de toda a complexidade existente dentro do departamento pessoal, existem alguns cargos gerais, mas que se desdobram quanto às atividades realizadas por cada um dos empregados.

O maior cargo dentro do departamento pessoal é o de Gerente, que também pode ser chamado de Gestor. Esse cargo demanda grande domínio da área e de todos os seus processos.

Além disso, por ser o responsável por toda a equipe, o Gerente precisa de boas habilidades de gestão de pessoas e de resolução de problemas.

O segundo cargo dentro do organograma do DP, é o de Analista de Departamento Pessoal. Nessa função, é fundamental o bom conhecimento de toda a parte técnica e burocrática interna e da legislação.

Isso ocorre, pois nesse cargo o profissional será responsável por apresentar soluções, realizar todas as tarefas com grau de complexidade elevado e conferir tudo o que é feito pelos assistentes.

Os assistentes de departamento pessoal, apesar de apresentarem atribuições menos complexas, precisam de muita atenção e cuidado na hora de realizar as tarefas, mesmo as mais simples.

O último cargo que pode estar presente dentro do departamento pessoal é o de auxiliar. Aqui, o funcionário realiza as atividades operacionais de menor complexidade e se preparar para conseguir se tornar um assistente.

Qual a importância do DP?

Como ficou claro até o momento, o departamento pessoal possui grandes responsabilidades em todo o processo de gerenciamento do quadro de funcionários.

Sem esse setor, diversas atividades que podem ocasionar prejuízos e processos trabalhistas estariam fora do radar da empresa e, além disso, sem qualquer respaldo legal.

Por esse motivo, o DP é, sem dúvidas, um dos setores mais cruciais para o bom funcionamento das empresas, já que participa do início ao fim do contrato de trabalho dos empregados.

Assim, o setor protege e propicia insumos às empresas em todos os processos técnicos ligados à legislação trabalhista.

É nele que os demais gestores podem se abastecer com dados relativos à data da contratação, especificação das atividades a serem realizadas, o controle do ponto e, consequentemente, das horas extras e do banco de horas.

Além disso, é o departamento pessoal que poderá justificar a demissão ou, em alguns casos, a promoção de um funcionário, já que ele detém todo o histórico de cada um dos empregados dentro da empresa.

Qual a diferença entre DP e RH?

De forma resumida, pode-se definir como a principal diferença entre o departamento pessoal e o setor de recursos humanos com base na essência de cada uma dessas áreas.

Assim, enquanto o DP tem como norte os processos burocráticos, o RH tem como norte a gestão das pessoas.

Dessa maneira, enquanto o DP lida com as questões mais técnicas como admissão de funcionários, demissão, pagamento da folha, recolhimento de impostos e guarda de documentos, o RH cuida muito mais do clima da empresa.

Além dessa diferença, tem-se que enquanto o DP proporciona embasamentos técnicos para demissões e promoções, o RH cria processos e práticas que buscam reter os talentos e desenvolver os profissionais dentro da organização.

Soma-se a isso, a função do setor de Recursos Humanos de pensar na inclusão, na diversidade e no melhor clima organizacional da empresa, enquanto o Departamento Pessoal está apenas buscando a atualização e manutenção de todos os dados protegidos.

Portanto, apesar de muitas vezes eram confundidos, não só pelos trabalhadores, mas também dentro das empresas, esses setores buscam entregas totalmente diferentes e precisam existir em harmonia.

Leia também: