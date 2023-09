Demissões no Brasil: 57% das PMEs realizaram cortes no último ano. Veja segmentos mais afetados

O Brasil apresentou um total de 9,4 milhões de pessoas desempregadas no primeiro trimestre de 2023.

Nesse contexto desfavorável do mercado de trabalho, as pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras também foram afetadas. Pouco mais da metade (57%) das PMEs no Brasil, segundo trabalhadores entrevistados, realizaram demissões nos últimos 12 meses (período de junho de 2022 a junho de 2023), segundo estudo do Capterra, plataforma de avaliação e seleção de software.

Os dados do estudo foram compilados a partir de um levantamento online realizado entre os meses de maio e junho de 2023, contando com a participação de 1.024 pessoas entre 18 e 65 anos, de todas as regiões do país.

Qual região apresentou o maior número de demissões?

Em relação aos dados regionais, nota-se que há uma variação na quantidade de demissões nesse mesmo período:

Região Norte: 54%

Região Nordeste: 57%

Centro-Oeste: 58%

Sudeste: 60%

Sul: 56%

Qual tamanho de empresa mais demitiu nos últimos 12 meses?

O estudo mostra outro ponto importante: quanto mais empregados há em uma empresa, maior as chances de ela ter realizado demissões – o gráfico abaixo detalha essa informação.

“Quando analisamos os dados sobre o tamanho da empresa e a quantidade de demissões, é possível considerar que pode ter havido uma estratégia das PMEs de enxugar gastos cortando

pessoal, especialmente nas médias empresas,” diz Marcela Gava, analista do Capterra.

Um fator que pode explicar a menor quantidade de demissões nas micros e pequenas companhias, segundo Gava, é que elas costumam ter uma estrutura mais reduzida, sem tantos departamentos ou profissionais encarregados de uma única tarefa, o que deixa menos margem para demissões de funcionários.

Quais foram os segmentos mais afetados?

Com o relato das demissões, muitos funcionários e empresários podem estar se questionando sobre quais foram os segmentos mais afetados. Segundo as informações do Capterra, a partir das respostas dos participantes, os segmentos que mais relataram demissões foram:

Construção (74%)

Varejo (61%)

Serviços financeiros (59%)

Comércio e vendas (56%)

Tecnologia/TI (54%)

Embora sejam áreas que tenham realizado muitas demissões no último ano, em alguns cenários as contratações já voltaram a estar aquecidas, como é a área de tecnologia e da construção civil.

“Um relatório recente da Confederação Nacional da Indústria indica que o setor da construção civil vem aumentando a sua capacidade operacional e registrando aumento de emprego, refletindo em maior confiança nos empresários do setor,” diz Gava.

Quais as principais razões das demissões das PMEs?

As demissões das PMEs parecem estar se equilibrando quando se compara aos últimos 12 meses com o mesmo período do ano anterior:

38% disseram que as demissões diminuíram;

36% disseram que aumentaram;

25% disseram que não houve diferença entre os períodos em destaque.

O grupo que viu aumentar as demissões na sua empresa nos últimos 12 meses sinalizou algumas razões que podem ter sido responsáveis pela situação:

Corte de custo (58%)

Diminuição nas operações (31%)

Redução de fundos (15%)

Terceirização (14%)

“Algumas opções de redução de despesas incluem migrar do trabalho presencial para o formato remoto ou híbrido, e assim evitar gastos com escritório, gerenciar horas extras através

de um software de controle de presença e reduzir despesas com viagens ou eventos” afirma Gava.

Como as PMEs costumam comunicar os desligamentos?

A ação de comunicar a equipe sobre o desligamento é uma das partes do processo conhecido como offboarding. De acordo com a pesquisa, pouco menos de um terço (32%) das PMEs têm um processo de offboarding implementado.

A falta desse processo, pode gerar uma imagem negativa sobre a empresa, afetando a motivação e o rendimento da equipe.

No geral, as PMEs parecem preferir o caminho da comunicação, mas isso não é unanimidade:

59% dos entrevistados afirmaram que sua empresa geralmente comunica a demissão de funcionários a todos os profissionais da empresa –ação que ajuda a tornar o ambiente mais transparente;

Já um terço (37%) opta por não comunicar esses detalhes;

E, em 4% dos casos, os respondentes não souberam dizer.

De acordo com os participantes que disseram que suas empresas fazem esse tipo de comunicação, na maior parte dos casos (81%) os gerentes são os encarregados de comunicar pessoalmente seus funcionários sobre demissões de outros profissionais.

Na hora de demitir, 58% dos funcionários de PMEs dizem que suas empresas fornecem apoio a quem foi demitido. Segundo esses mesmos entrevistados, os auxílios mais comuns são pacote de benefícios (66%) e o fornecimento de uma carta de referência (66%).

