Demanda por profissionais técnicos qualificados atingirá 31 milhões até 2035

A ascensão da inteligência artificial (IA) está transformando o mercado de trabalho industrial, com a crescente demanda por “profissionais de colarinho roxo”. Um relatório divulgado pela Universidade Renmin da China e pelo Grupo Lenovo revela que esses talentos técnicos altamente qualificados são cruciais para a modernização da indústria manufatureira inteligente.

Demanda crescente e qualificação necessária

De acordo com o relatório, a necessidade por esses profissionais era de 25 milhões em 2022. Com o avanço da manufatura inteligente, o número deve ultrapassar 31 milhões até 2035, representando 25% da força de trabalho no setor.

Além disso, espera-se um aumento na qualificação exigida:

A demanda por profissionais com ensino superior e pós-graduação deve saltar de 28% em 2022 para 57% em 2035.

O processo de “roxização” visa transformar trabalhadores tradicionais em profissionais aptos para a era da IA.

Esses trabalhadores desempenham um papel estratégico ao implementar novas tecnologias e liderar a eficiência na linha de produção.

O perfil dos "profissionais de colarinho roxo"

Descritos como uma categoria intermediária entre trabalhadores de colarinho azul e branco, esses profissionais combinam habilidades práticas e inovação técnica. Eles ocupam posições estratégicas, como:

Líderes de equipe

Técnicos

Inspetores de qualidade

De acordo com Li Yuhui, professor da Universidade Renmin, esses profissionais têm quatro características principais:

Atuação predominante na linha de produção

Capacidade de aprendizado e inovação

Alto potencial de crescimento profissional

Reconhecimento social e salários competitivos

Impacto das tecnologias emergentes

Com a chegada de tecnologias avançadas, como robôs humanoides, a relevância dos “profissionais de colarinho roxo” aumentou. Diferentemente de outros cargos industriais, essas funções exigem aprendizado contínuo e integração de produção com desenvolvimento, tornando os trabalhadores menos suscetíveis à substituição pela automação.

Esses profissionais não apenas preenchem lacunas técnicas, mas também lideram a modernização industrial, ajudando a China a manter sua competitividade global.