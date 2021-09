Está faltando decoro na política? Entenda o significado da palavra

Diogo Arrais, professor de Português @diogoarrais

Na mídia, é muito frequente o uso da palavra decoro. Guimarães Rosa assim grafou:

"..todas velhas...nas vestes de veludo ou gorgorão de lã, de golas altas, longas mangas, terrível decoro."

Decoro, com a pronúncia fechada em o, é um substantivo masculino proveniente do latim decorum: decência, o que fica bem, o que é conveniente. Em acordo à pesquisa etimológica do grande mestre Deonísio da Silva, palavras correlatas consideravam o decoro no exercício de um cargo público como uma estética do comportamento.

Por isso, critica-se tanto a ausência de decoro, ou seja, do elegante e conveniente em determinada situação. Havendo a morte de alguém, ter decoro é verbalizar com respeito e empatia, às vezes preferindo o silêncio. Demonstrar decoro, em outras circunstâncias, é discordar com firmeza, sem jamais apelar a adjetivos vis.

Decoro é decência.

DECENTE e DESCENTE

É sempre válido lembrar: "descente" remete àquilo que desce, que se dirige para baixo, que desce, ou seja, cadente.

Decente, de outra sorte, remete a pudor, digno, honesto, decoro, satisfatório, adequado.

Dica Ortográfica (-isar ou -izar):

Observe se o vocábulo possui ou não o S no radical:

Análise: analisar

Paralisia: paralisar

Pesquisa: pesquisar

Caso não haja S no radical:

Civil: civilizar

Economia: economizar

Fértil: fertilizar

