De vilã da lição de casa a aliada oficial: OpenAI assume papel direto na educação global

Em 2023, o ChatGPT ganhou fama como ferramenta de “cola” escolar. Dois anos depois, a OpenAI fechou parceria com a Instructure, do app Canvas, para integrar inteligência artificial à rotina de escolas e universidades. As informações foram retiradas de Business Insider.

O Canvas será atualizado com ferramentas baseadas em IA generativa para apoiar professores na criação de aulas, na correção de atividades e em tarefas administrativas.

Para os alunos, a novidade representa uma forma oficial de usar IA nos estudos, sem receio de serem acusados de burlar regras.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Um dos principais lançamentos são os “LLM-Enabled Assignments”, tarefas alimentadas por modelos de linguagem que simulam conversas com os alunos.

O professor descreve os objetivos pedagógicos, e a IA cria experiências personalizadas. Um exemplo é um chatbot que assume a persona de John Maynard Keynes, com quem estudantes podem interagir para aprender economia.

As conversas entre alunos e IA são comparadas com os objetivos do professor e alimentam o Gradebook, sistema que centraliza notas e desempenho. Assim, a avaliação passa a considerar o processo de aprendizado, e não só as respostas finais.

Apesar da automação, o controle permanece humano: professores revisam avaliações, prazos e até respostas sugeridas para os pais.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

A parceria mostra que a inteligência artificial está se tornando uma habilidade estratégica.

Saber usar IA não é mais exclusivo de programadores: educadores e estudantes que dominam essas ferramentas ganham eficiência, protagonismo e preparo para um mercado que exige cada vez mais tecnologia aplicada ao cotidiano.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL