De -US$ 11 milhões ao lucro: os 6 passos da virada financeira deste CEO

Pouco mais de um ano após declarar falência, a Red Lobster, uma das redes de frutos do mar mais tradicionais dos Estados Unidos, está se reerguendo sob o comando de Damola Adamolekun, ex-CEO da PF Chang’s e ex-banqueiro do Goldman Sachs.

Aos 36 anos, Adamolekun assumiu a missão de reestruturar uma empresa com sérios problemas operacionais e um rombo de US$ 11 milhões causado por promoções malsucedidas.

Agora, aposta em um plano agressivo de reestruturação com metas ambiciosas: lucro líquido positivo ainda no ano fiscal de 2026 e crescimento de 43% no EBITDA ajustado até 2027. As informações foram retiradas da Fortune.

Gestão financeira como base da recuperação

Adamolekun não faz rodeios: "Assumi uma empresa falida e cheia de problemas", declarou em entrevista ao The CEO Playbook.

Para ele, reverter esse cenário exige mais do que carisma ou apelo de marca, exige decisões financeiras firmes, corte de ineficiências e foco em retorno sobre investimento.

Uma das primeiras medidas foi eliminar a polêmica promoção do “camarão à vontade”, que agradava clientes, mas gerava prejuízos milionários. “Eu sei fazer conta”, resumiu o CEO, em uma de suas falas mais diretas, justificando o fim da campanha que comprometeu a margem operacional da empresa.

Racionalização de custos e foco em eficiência operacional

Inspirado na reestruturação que liderou na PF Chang’s, onde elevou as receitas para US$ 1 bilhão mesmo durante a pandemia — Adamolekun agora aplica um plano de US$ 60 milhões para reformar unidades da Red Lobster, modernizar os restaurantes e corrigir falhas estruturais (como sistemas de ar-condicionado e mobiliário danificado), que comprometiam a experiência do cliente e a operação.

A prioridade é evitar novos fechamentos, a rede chegou a encerrar dezenas de unidades durante a recuperação judicial, e garantir rentabilidade unidade a unidade.

Preço certo, margem saudável

Outro pilar da estratégia é o reposicionamento de preços. Ele é direto: "Devemos ser o melhor custo-benefício para lagosta, porque temos o melhor produto."

O discurso não é apenas de marketing, reflete uma abordagem de precificação baseada em valor, com estrutura de custos controlada e visão clara de margem.

É o tipo de gestão que exige domínio profundo de finanças corporativas: saber onde reduzir, onde investir e como entregar retorno mesmo em um cenário macroeconômico instável.

Risco calculado como motor de crescimento

Com histórico no mercado financeiro, o CEO enxerga risco como parte inerente à estratégia. “Investir é avaliar riscos, e você deveria administrar sua carreira da mesma forma”, afirmou.

Assumir uma empresa falida poderia ser visto como imprudente, mas Adamolekun avalia os riscos com frieza. Para ele, o que justifica um movimento ousado é a perspectiva de retorno. “O risco em si não é algo a ser evitado. Você só precisa de um retorno adequado”, conclui.

Aposta de alto impacto — e alta responsabilidade

A projeção de lucro em menos de dois anos após a falência é ousada, e exige execução precisa, controle rigoroso de indicadores financeiros e ajustes rápidos.

Adamolekun reconhece que o desafio é enorme, mas não tem medo de errar: “Algumas pessoas têm medo de metas ambiciosas porque temem o fracasso.

Eu não tenho esse medo. Faço o meu melhor e tento vencer”, disse à Fortune. Essa mentalidade de performance, aliada à disciplina financeira, é o que sustenta o plano de reerguer a Red Lobster como um case de virada histórica.

