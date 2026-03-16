De uma dívida de US$ 200 mil ao Oscar: o diretor transformou 'Pecadores' em sucesso de US$ 365 mi

Antes de dirigir alguns dos maiores sucessos de Hollywood, Ryan Coogler enfrentava uma realidade bem distante do glamour da indústria do cinema.

O cineasta acumulava uma dívida estudantil de cerca de US$ 200 mil e, mesmo já trabalhando em grandes produções, não via retorno financeiro imediato. Uma década depois, o cenário mudou radicalmente.

Seu filme mais recente, "Pecadores", arrecadou US$ 365 milhões nas bilheterias e conquistou quatro Oscars, consolidando uma trajetória que ilustra como talento, persistência e estratégia podem transformar desafios financeiros em crescimento profissional e patrimonial. As informações são da Fortune.

A dívida que acompanhou o início da carreira

Ryan Coogler revelou em entrevista ao podcast WTF With Marc Maron que carregava uma dívida de US$ 200 mil contraída durante seus estudos na Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia.

Na época, o diretor estava prestes a alcançar reconhecimento em Hollywood, mas sua situação financeira ainda era delicada. Mesmo durante as filmagens de Creed, um dos filmes que marcariam sua carreira, Coogler afirmou que não estava ganhando dinheiro.

A produção, lançada em 2015, estreou com US$ 42,6 milhões no primeiro fim de semana e tinha orçamento de US$ 35 milhões. Apesar do sucesso inicial, as dívidas estudantis continuavam sendo uma preocupação constante para o jovem diretor.

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O início de uma sequência de sucessos

O sucesso de Creed marcou o início de uma série de projetos que ampliariam o alcance e o valor comercial do trabalho de Coogler. As continuações Creed II e Creed III também superaram expectativas de bilheteria, consolidando a franquia.

Em seguida, o diretor assumiu um dos maiores projetos do cinema contemporâneo. Pantera Negra e sua sequência Wakanda Forever ultrapassaram juntos a marca de US$ 2 bilhões em bilheteria global.

Outras produções também reforçaram sua reputação em Hollywood, como Judas e o Messias Negro, indicado ao Globo de Ouro e ao Oscar. Já o recente Sinners, além de conquistar quatro estatuetas da Academia, ultrapassou US$ 365 milhões nas bilheterias mundiais.

Com esse histórico, o patrimônio líquido estimado de Coogler hoje gira em torno de US$ 25 milhões.

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Uma decisão que mudou a trajetória

Segundo o próprio diretor, a virada em sua vida começou quando decidiu levar a sério o talento para escrever roteiros. O incentivo veio de um professor de escrita criativa, que percebeu seu potencial como roteirista.

Na época, sua então namorada, hoje esposa, comprou para ele o software de roteiro Final Draft. A partir dali, Coogler passou a dedicar mais tempo à escrita e encontrou uma atividade que realmente despertava sua paixão.

A decisão de investir no próprio talento abriu caminho para projetos que, anos depois, movimentariam centenas de milhões de dólares na indústria cinematográfica.