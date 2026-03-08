Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

De uma casa sem luz elétrica ao Senna Tower: a engenheira por trás dos prédios mais altos do Brasil

Ela saiu de uma casa iluminada por gerador em Rondônia para participar da construção de arranha-céus – e um deles é o maior da América Latina

Stéphane Domeneghini, engenheira civil: “Queria entender como civilizações antigas deixavam marcas capazes de atravessar o tempo” (Vinícius de Morais/Divulgação)

Stéphane Domeneghini, engenheira civil: “Queria entender como civilizações antigas deixavam marcas capazes de atravessar o tempo” (Vinícius de Morais/Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 8 de março de 2026 às 08h03.

Tudo sobreCarreira jovem
Saiba mais

Quando nasceu em Cerejeiras, no interior de Rondônia, a casa de Stéphane Domeneghini não tinha energia elétrica. Um gerador funcionava apenas duas horas por dia, tempo suficiente para os banhos da família e algumas tarefas básicas.

Décadas depois, ela participa do cálculo estrutural e da viabilização de edifícios que ultrapassam 500 metros de altura.

Engenheira civil e hoje diretora executiva da Talls Solutions, consultoria especializada em projetos complexos e prédios superaltos que integra o Grupo FG, Domeneghini se tornou uma das profissionais mais experientes do país em um nicho ainda raro no Brasil: a engenharia de arranha-céus.

Entre os projetos em que atuou estão empreendimentos como o Infinity Coast, o Epic Tower e o One Tower, entregue como o prédio residencial mais alto da América Latina.

Agora, participa de um desafio ainda maior: o Senna Tower, que deve se tornar o edifício mais alto do Brasil. Mas o caminho até ali começou muito longe do topo.

Da escassez à disciplina

Filha de um mecânico e neta de migrantes do Sul que buscaram terra no Norte do país, Domeneghini cresceu em um ambiente de poucos recursos materiais, mas com forte incentivo à educação.

A mãe cobrava dedicação absoluta aos estudos. O pai transmitia valores de trabalho e honestidade. E o avô paterno, Hermes Domeneghini, repetia um conselho que marcaria sua trajetória.

“Não se limite. Você é inteligente. Vá além”, dizia.

A afinidade com números apareceu cedo. Um episódio ainda na escola ajudou a moldar sua relação com o estudo.

Depois de faltar uma semana de aula por doença, tirou nota 5,7 em uma prova de matemática na quinta série. A frustração virou um compromisso silencioso: até o fim do ensino médio, não voltaria a tirar uma nota abaixo de 10 na disciplina. A disciplina virou método. E o método virou identidade.

Inicialmente, ingressou no curso de Psicologia, movida pela curiosidade sobre o comportamento humano. Depois, migrou para Engenharia Elétrica. Mas foi na Engenharia Civil que encontrou o que buscava: a possibilidade de construir algo que permanecesse por gerações.

“Dentro da engenharia encontrei o que procurava na arqueologia: criar algo que atravesse o tempo”, afirma.

Veja também: Um olhar para o futuro: os desafios e avanços do ensino superior no Brasil

A mudança que mudou tudo

Bolsista do ProUni na Universidade do Vale do Itajaí (Univali), ela deixou o interior do Rio Grande do Sul e percorreu mais de 500 quilômetros até Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Ao caminhar pela Avenida Atlântica, observava os arranha-céus que redesenhavam o horizonte urbano. Pareciam distantes da realidade de alguém que havia estudado em escola pública e crescido em uma casa sem luz elétrica.

Anos depois, ela passaria a ajudar a projetar exatamente aquele skyline.

A carreira nos superaltos

Em um momento em que Balneário Camboriú iniciava sua corrida por edifícios acima de 150 metros de altura, Domeneghini começou a carreira na Embraed.

Ela se destacou pela capacidade de integrar diferentes áreas técnicas, um dos maiores desafios da engenharia de grandes torres, que envolve arquitetos, calculistas, especialistas em vento, fundações e dezenas de projetistas.

Após três anos, seguiu para a FG Empreendimentos, onde passou a trabalhar em alguns dos projetos mais ambiciosos da verticalização brasileira, como o One Tower (prédio residencial mais alto da América Latina).

O projeto que mudou sua trajetória

Entre todos os empreendimentos em que atuou, o mais desafiador foi o edifício Epic Tower, pela fachada côncava e convexa toda em vidro, em que tiver que estudar e desenhar desde a curvatura e ajudar resolver toda essa análise de fachada para época extremamente desafiadora.

"Ele também carregou diversos desafios devido ao vizinho, a fundação e estrutura. Como também foi o primeiro prédio a trazer o drywall como solução definitiva para vedaçõe, o processo de implantar requeria muitas análises, entendimentos novos e um cuidado na execução que partiu naquela época de mim", afirma a executiva.

Do lado pessoal, para a engenheira, o Senna Tower é mais do que um desafio técnico, é também um projeto carregado de simbolismo. Ela afirma que a obra representa um desejo antigo de participar de algo capaz de atravessar gerações.

“O Senna Tower é a minha obra mais importante, porque representa os meus anseios desde que me conheço por gente. Sempre quis estar próxima de algo que simbolizasse os mistérios e valores que o ser humano carrega e que o levam a edificar monumentos para permanecer além do seu próprio tempo.”

Liderança em um setor masculino

A engenharia de superaltos ainda é dominada por homens. Ao longo da carreira, Domeneghini enfrentou questionamentos sobre sua capacidade técnica. A resposta veio pelo conhecimento.

“Se alguém questionasse um número, eu precisava saber a norma, a base, o cálculo e o porquê”, afirma.

Hoje ela soma mais de 50 projetos acima de 150 metros e estima ter participado de cerca de 200 empreendimentos ao longo da carreira.

O medo de altura não é maior que as obras

Curiosamente, a engenheira tem medo de altura. Dois metros em uma escada já são suficientes para causar desconforto. Mas, ao colocar o capacete de obra, o foco muda.

Ela já subiu a mais de 200 metros para acompanhar soluções estruturais diretamente nos canteiros.

No topo das torres, o vento é forte e o ruído é constante. Cada decisão técnica precisa considerar impactos que durarão décadas.

Veja também: Ela morava em um barraco de madeira e hoje tem uma marca que deve faturar R$ 70 milhões em 2025

O legado que pensa no futuro

Hoje, à frente da Talls Solutions, Domeneghini lidera uma equipe direta de 21 profissionais e coordena mais de 60 projetistas.

Em apenas um ano, a empresa expandiu sua atuação para diversas regiões do Brasil e também para a América Latina, replicando um modelo baseado em engenharia de alta complexidade.

Mas a maior motivação da engenheira está fora dos cálculos estruturais. Mãe de Heidi, de seis anos, ela diz que cada projeto também carrega um significado pessoal.

“Tudo o que faço ganha sentido quando penso no dia em que minha filha verá tudo isso pronto”, afirma. “Desejo que ela entenda o porquê das longas jornadas e das ausências.”

Para Domeneghini, legado não é apenas um conceito técnico.

“Construir esse legado é o que me move. No fim, será também a história da minha geração.”

Veja também: Mulher de Negócios: Luiza Helena Trajano lança comunidade para apoiar empreendedoras no Brasil

Acompanhe tudo sobre:Carreira jovemConstrução civilBalneário Camboriú

Mais de Carreira

Ambev oferece 6 mil bolsas para curso gratuito para ampliar presença feminina no mercado de cerveja

Colocamos o ChatGPT para revisar um currículo em busca de erros; veja o que ele respondeu

O prompt que faz o ChatGPT encontrar erros em contratos e documentos

O truque de duas linhas que faz o ChatGPT dar respostas mais profundas

Mais na Exame

Carreira

Ambev oferece 6 mil bolsas para curso gratuito para ampliar presença feminina no mercado de cerveja

Mundo

Entregadores de comida seguem trabalhando mesmo sob bombardeios no Golfo

Mercado Imobiliário

Tenda adota 'produção automotiva' para driblar escassez de mão de obra

EXAME Agro

Mulheres ganham espaço no agro, mas poder de decisão ainda é masculino, diz estudo