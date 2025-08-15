De São Paulo à China: por que experiência internacional muda o jogo para universitários

Para um universitário com ambição de ir além do diploma, a sala de aula é apenas o ponto de partida. Cada vez mais, vivências internacionais têm se mostrado um divisor de águas para quem busca desenvolver habilidades, ampliar o networking e enxergar o mundo de forma estratégica.

A China, por exemplo, é hoje um dos destinos mais cobiçados por jovens que desejam mergulhar em um ecossistema vibrante de inovação e empreendedorismo.

Programas como o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário mostram na prática como essa transformação acontece. Os finalistas passam por um curso intensivo de liderança em São Paulo e, depois, embarcam para uma imersão no país asiático — com tudo pago.

O que uma imersão internacional agrega

Estar em outro país é muito mais do que visitar pontos turísticos. É entrar em contato com formas diferentes de resolver problemas, liderar equipes e criar soluções para o futuro.

No caso da China, a experiência é ainda mais intensa, já que o país reúne universidades de ponta, centros tecnológicos de referência e empresas capazes de escalar negócios em velocidade recorde.

Para o estudante, isso significa:

Contato direto com hubs de inovação e startups disruptivas.

Networking com jovens talentos e líderes de diferentes culturas.

Desenvolvimento de habilidades de adaptação e comunicação intercultural.

Por que a China é um destino transformador

A escolha da China não acontece por acaso. Trata-se de um dos maiores polos de tecnologia e empreendedorismo do mundo.

Lá, a velocidade de implementação de novas ideias é impressionante e serve como uma grande experiência para quem quer entender como soluções inovadoras ganham escala global.

Mais do que observar, os estudantes têm a oportunidade de participar ao visitar empresas, conversar com executivos, conhecer universidades e absorver práticas que dificilmente seriam vistas apenas no contexto brasileiro. É uma verdadeira mudança de mentalidade.

O passo inicial em São Paulo

Antes da imersão internacional, experiências nacionais já preparam o terreno para a transformação. No caso do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário, a etapa em São Paulo oferece um curso de 12 horas em liderança empreendedora, com direito a mentoria e contato com profissionais de alto nível.

Essa fase funciona como aquecimento em que os finalistas ganham ferramentas e clareza sobre como aproveitar ao máximo a jornada internacional.

Como aproveitar ao máximo

Para que a experiência tenha impacto duradouro, é preciso encará-la como investimento e não como viagem de lazer. Alguns cuidados fazem a diferença:

Definir metas claras de aprendizado e networking antes de embarcar.

Registrar insights por meio de anotações e fotos que possam servir de referência no futuro.

Manter contato com as pessoas conhecidas durante a viagem, criando uma rede global ativa.



Ao voltar, compartilhar o que foi aprendido — seja em palestras, artigos ou projetos — amplia o alcance do impacto.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que você ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

