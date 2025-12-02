De mecânica de aviões a CEO: negócio de podcast fatura US$ 600 mil com gestão financeira afiada

Ginni Saraswati-Cook trabalhava na indústria aeroespacial, na Austrália, construindo asas de jatos comerciais. Paralelamente, alimentava um projeto pessoal: um podcast autobiográfico que misturava humor, memórias e reflexões sobre sua vida como imigrante do Sri Lanka.

Hoje, sua empresa, a Ginni Media, fatura cerca de US$ 600 mil por ano, o equivalente a US$ 50 mil mensais. A trajetória de Saraswati-Cook mostra como decisões empresariais bem estruturadas, especialmente nas áreas de finanças, posicionamento e escalabilidade, são determinantes para o sucesso de negócios criativos.

A ex-mecânica de avião apostou em um mercado emergente e, com gestão centrada em resultados, multiplicou a receita da empresa ano após ano, mesmo enfrentando desafios como disrupção de mercado, competição e mudanças tecnológicas. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Escalabilidade e decisões financeiras inteligentes

Logo nos primeiros quatro meses nos Estados Unidos, a receita mensal da Ginni Media atingiu US$ 10 mil. No primeiro ano, o faturamento chegou a US$ 141 mil, mais do que o dobro do salário anual que Ginni recebia como funcionária na indústria aeronáutica.

O crescimento constante não aconteceu por acaso. Ao transformar o podcast em um negócio, Ginni adotou práticas de gestão financeira que garantiram rentabilidade e sustentabilidade.

Investiu em terceirização, criou novos produtos, ajustou processos internos e, quando a saúde física e mental começou a dar sinais de desgaste, contratou um coach de negócios.

“Ter alguém de fora, me cobrando e mostrando como crescer de forma sustentável, foi essencial”, relatou. A mudança na forma de operar o negócio impactou diretamente a saúde da empresa: mesmo em um ano desafiador como 2024, com disrupções tecnológicas e retração de mercado, a Ginni Media registrou crescimento de 20%.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Gestão de marca e posicionamento estratégico

Hoje, a Ginni Media opera como uma agência de produção de podcasts e está prestes a inaugurar dois estúdios em Manhattan, com projeção de crescer 25% em 2026. A CEO credita o sucesso a uma combinação entre escuta ativa, qualidade de produção, consistência e, sobretudo visão estratégica.

“No começo, eu achava que podcast era só criatividade e boas conversas. Mas aprendi que é também gerenciamento de projetos, escuta atenta, domínio técnico e gestão de marca”, explica. A produção de um podcast envolve dezenas de entregas técnicas, e cada uma carrega a identidade de um cliente, o que exige uma operação impecável.

Ginni também destaca como a evolução do mercado impôs novos desafios. Se antes bastava um bom conteúdo, hoje os clientes exigem qualidade audiovisual, distribuição estratégica e resultados mensuráveis. Para isso, foi essencial estruturar a empresa com processos financeiros eficientes e ferramentas de controle orçamentário.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS