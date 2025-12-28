De mãe solo na garagem a CEO bilionária: a jornada por trás de uma empresa de US$ 1 bilhão

O que começou com projetos manuais para entreter os filhos dentro de casa tornou-se uma das operações mais impressionantes do setor de assinaturas infantis nos Estados Unidos.

A engenheira e ex-executiva do eBay, Sandra Oh Lin, fundou a KiwiCo em 2011 com uma missão clara de: estimular a criatividade e a capacidade de resolução de problemas das crianças por meio de brincadeiras práticas.

Quatorze anos depois, sua empresa superou US$ 1 bilhão em receita acumulada, com distribuição global e mais de 1.500 produtos desenvolvidos.

A seguir, os principais pilares que sustentaram esse crescimento — e o que o setor financeiro pode aprender com essa jornada. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Do capital semente à escala: como transformar uma ideia em receita

Sandra iniciou o projeto de forma simples: criando kits de atividades para seus próprios filhos e testando com outras famílias.

O engajamento imediato foi o sinal de que havia mercado real. Com uma base de testes validada, partiu para uma estruturação sólida, levantou mais de US$ 10 milhões em capital de risco, aproveitando sua rede construída durante os anos em que atuou em empresas como eBay, PayPal e Procter & Gamble.

O capital inicial permitiu que a empresa criasse uma base tecnológica, desenvolvesse produtos com alto padrão e estruturasse uma logística eficiente.

Em pouco tempo, a KiwiCo já operava com fluxo de caixa positivo e lucros consistentes, um feito raro entre startups de base criativa.

Crescer sem perder o controle: o desafio da operação

Como qualquer operação em rápido crescimento, a KiwiCo enfrentou problemas críticos. O mais marcante foi durante o envio das primeiras 19 caixas de teste.

Uma equipe de cinco pessoas levou um dia inteiro para embalar e despachar. O gargalo logístico serviu de alerta, era preciso desenhar sistemas e processos para escalar com eficiência.

Desde então, Sandra adotou uma abordagem disciplinada e: cercou-se de especialistas, incluindo Mike Smith, ex-COO do Walmart, para estruturar a área de operações, gestão estratégica de produção e distribuição de produtos.

Esse investimento em capital humano qualificado, somado ao foco em métricas de eficiência operacional, permitiu que a empresa respondesse à alta demanda da pandemia sem comprometer a experiência do cliente.

US$ 1 bilhão em receita — com propósito e impacto

Hoje, a KiwiCo já enviou mais de 50 milhões de caixas para famílias em mais de 40 países e lançou mais de 1.500 produtos educativos. Em 2024, firmou acordos com grandes varejistas como Target e Barnes & Noble, ampliando seus canais de distribuição e aumentando a capilaridade da marca.

O faturamento acumulado superou US$ 1 bilhão, e o crescimento continua a dois dígitos.

Mais do que um número, para a fundadora, esse marco representa milhões de momentos de criatividade e aprendizado em lares ao redor do mundo.

